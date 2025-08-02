Savunma ve havacılıkta ihracat rakamları zirvede

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 128,4 oranında artarak 989,6 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Görgün, ihracat verilerine ilişkin değerlendirmesini yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal üzerinden paylaşarak, sektörün ihracattaki güçlü yükseliş ivmesini sürdürdüğünü vurguladı.

Haluk Görgün, şu ifadeleri kullandı:



"2025 yılı temmuz ayında, savunma ve havacılık sanayiimiz 2024 yılına oranla yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde toplam ihracat yüzde 38,6 artışla 4 milyar 591 milyon dolara yükseldi.



Bu gelişmeler, sürdürülebilir üretim ve ihracat politikalarının sonuçlarını göstermekte, ürün çeşitliliği, platform bazlı çözümler ve sistem ihracatı stratejisinin etkisini yansıtmaktadır.



Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yerlileşme oranı yüksek çözümlerle küresel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Ana yüklenicilerden KOBİ'lere uzanan geniş sanayi yapımız, ihracat ekosisteminin temel taşı olmayı sürdürmektedir. Tüm firmalarımıza ve emek veren ekiplerimize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz."