Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Savunma ve havacılıkta ihracat rakamları zirvede

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılı Temmuz ayında savunma ve havacılık sanayisinin ihracatının, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 128,4 artarak 989,6 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Savunma ve havacılıkta ihracat rakamları zirvede
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 13:53

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , savunma ve havacılık sanayisinin temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 128,4 oranında artarak 989,6 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Görgün, verilerine ilişkin değerlendirmesini yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal üzerinden paylaşarak, sektörün ihracattaki güçlü yükseliş ivmesini sürdürdüğünü vurguladı.

Savunma ve havacılıkta ihracat rakamları zirvede

Haluk Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı temmuz ayında, savunma ve havacılık sanayiimiz 2024 yılına oranla yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde toplam ihracat yüzde 38,6 artışla 4 milyar 591 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmeler, sürdürülebilir üretim ve ihracat politikalarının sonuçlarını göstermekte, ürün çeşitliliği, platform bazlı çözümler ve sistem ihracatı stratejisinin etkisini yansıtmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 'ın liderliğinde, yerlileşme oranı yüksek çözümlerle küresel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Ana yüklenicilerden KOBİ'lere uzanan geniş sanayi yapımız, ihracat ekosisteminin temel taşı olmayı sürdürmektedir. Tüm firmalarımıza ve emek veren ekiplerimize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’da ağustos zammı! T10X’in yeni fiyatları belli oldu
Kamu işçisine zam pazarlığında sona gelindi! İmzalar bugün atılacak
Bakan Bolat açıkladı: Temmuz ayında tarihin ihracat rekoru kırıldı
ETİKETLER
#türkiye
#erdoğan
#haluk görgün
#savunma sanayi
#havaçılık
#savunma sanayii
#ihracat
#ihracat
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.