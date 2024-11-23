Schengen krizi büyüyor! Vize alacak Türk vatandaşlarına yeni kısıtlama

23 Kasım 2024 11:28 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:50

Schengen vizesi başvurusu yapacaklar için uyarı geldi. Son dönemde vize ret oranlarındaki belirgin artışın yanı sıra, onaylanan vizelerin süresi de ciddi şekilde kısaltıldı. Bu durum, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat özgürlüğünü giderek daha fazla kısıtlıyor.

Avrupa Birliği​ ülkeleri, Türkiye’den yapılan vize​ başvurularında uyguladığı katı prosedürleri artırarak yeni bir tartışma başlattı. Son yıllarda hızla artan vize ret oranları ve onaylanan vizelerin sürelerindeki kısalmalar, Türk vatandaşlarının Avrupa’ya seyahat özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlıyor.

VİZE SÜRELERİ KISALTILDI

Son beş yıl içerisinde Türkiye’den yapılan vize başvurularındaki ret oranı dört katına çıkarak yüzde 16’yı aştı. Ret oranlarındaki bu artış, vize almayı başaran Türk vatandaşlarının bile uzun süreli seyahat planları yapmasını neredeyse imkânsız hale getirdi. Çünkü onaylanan vizelerin süresi genellikle sadece birkaç günle sınırlı kaldı. Sosyal medyada bu durumu dile getiren birçok kullanıcı, aldıkları vizelerin 2-3 gün geçerli olduğunu belirterek duruma tepki gösteriyor.

AVRUPA’NIN TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

Avrupa ülkelerinin vize politikası, Türkiye’de tepkiyle karşılanıyor. Sosyal medya kullanıcıları, "Avrupa, Türklerin gelip ülkelerinde para harcamasını bile istemiyor" şeklinde yorumlarda bulunarak, bu durumu ayrımcı bir yaklaşım olarak nitelendiriyor. ABD’li gazeteci Vanessa H. Larson da Avrupa’nın bu tutumunu eleştirerek Türk vatandaşlarının seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasının haksızlık olduğunu ifade etti.

ALMANYA’NIN VİZE RETLERİNE İTİRAZ SÜRECİ UZATILDI

Özellikle Almanya, Çin, Fas ve Türkiye​ gibi ülkelerden gelen vize retlerine yönelik itirazları bir yıl süreyle askıya almıştı. Almanya bu uygulamanın süresini 30 Haziran 2025’e kadar uzatarak, Türkiye’ye yönelik vize politikasında herhangi bir yumuşama sinyali vermek yerine daha sıkı bir tutum sergileyeceğini gösterdi.

Avrupa’ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları, hem yüksek ret oranları hem de onaylanan vizelerin kısa süreleri nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor.