Schengen vize ücretine yüzde 12 zam geldi

20 May 2024 21:58 - Güncelleme : 20 May 2024 21:59

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Avrupa Birliği üyeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi ülkeler arasında sadece kimlik veya pasaportla seyahat imkanı sağlayan Schengen vizesine zam geliyor.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 avroya (yaklaşık 3 bin 150 TL) çıkardığını duyurdu. Zamlı tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.

ÇOCUK VİZESİNE 5 EURO ZAM

AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, Komisyon'un kararıyla 135 veya 180 avro vize ücreti ödeyecekler.

6-12 yaş arası çocukların 40 avroluk vize ücreti ise 45 avroya yükseldi.

BAŞVURULARDA YÜZDE 36 ARTIŞ

Schengen vize ücretine her 3 senede bir zam geliyor. Daha önce 2020 yılında vize ücreti 60 avrodan 80 avroya çıkmıştı. Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyurmuştu.

Öte yandan 2023 yılı vize başvurularının 2022 yılına göre yüzde 36 oranında artış gösterdiği kaydedildi.