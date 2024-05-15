Seamless Dubai’de TÖDEB çıkarması! Türkiye fintek üssü olma hedefine ilerliyor

15 May 2024 14:09 - Güncelleme : 15 May 2024 14:14

14-16 Mayıs 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Orta Doğu’nun en görkemli fintek fuarlarından Seamless Dubai’de Türkiye’yi Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) 8 üyesini buluşturacağı Türkiye Pavilyonu ile temsil ediyor.

Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika’nın önde gelen uzmanlarını, finansal kurum temsilcilerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getirerek bölgedeki fintek sektörünün güncel durumu ve gelecekteki eğilimleri hakkında önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak olan Seamless Dubai’de Türkiye ilk defa milli katılım ile temsil edilecek. TÖDEB öncülüğünde ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle kurulacak olan Türkiye Pavilyonu’na ödeme ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren 8 TÖDEB üyesi BRQ Link, Elekse, İninal, Octet, Ödeal, PayFix, Payporter ve TRPOS firmaları katılacak. Pavilyon aynı zamanda Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Ticaret Ateşeleri Hacı Hasan Kaygısız, Ersoy Erbay ve Muhammed Emin Erkal ile Dubai merkezli Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, Başkan Vekili Timur Ilgaz ve üyeleri tarafından da ziyaret edilecek.

AMAÇ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK

Fuar’a katılım ile ilgili konuşan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Geçtiğimiz sene Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Money 20/20 Europe Fuarı’na 8 üyemizle katılmıştık. Türkiye Pavilyonu’nun başarısı ve gördüğü yoğun ilgi sebebiyle bu sene çok daha büyük bir alanda 20 üyemiz ile orada olacağız. Seamless Dubai’ye de bu sene 8 üyemizle katılıyoruz. Money 2020 Europe Fuarı’nda olduğu gibi kısa sürede Seamless Dubai’de de büyüyeceğimizden hiç kuşkum yok. Üyelerimizle birlikte burada yapacağımız anlaşmalar ile Türkiye’ye döviz girdisini sağlayacağız. “ diyerek Seamless Dubai için hedeflerini açıkladı.

“FİNTEK ÜSSÜ OLMA HEDEFİNE İLERLİYORUZ”

Sözlerine Türkiye’nin hedefleri ile devam eden Bilgetekin, “Bizim için bu fuarlar temsiliyetin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Amacımız Türkiye’ye yabancı yatırımı arttıracak iş birlikleri yapmak ve doğrudan finansman çekmek. Sektörün geldiği noktayı dünyaya tanıtmanın ötesine geçip ülke ekonomisine finansal teknolojiler alanından katkı sağlamak. Bu amaç için Seamless Dubai çok stratejik bir adım olacak. Bildiğiniz gibi İstanbul Finans Merkezi’nin açılışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’yi finansal teknolojiler üssü yapma hedefini sektörümüzün önüne koydu. Bu ve benzeri fuarlar ile Türkiye bir fintek üssü haline gelirken, TÖDEB’in sesi ve etkisi yakın coğrafyalarda giderek artacak.” dedi.

25 binden fazla ziyaretçinin binin üzerinde firma ve start-up ile buluşacağı Fuar, Orta Doğu pazar dinamiklerine odaklanarak finansal teknoloji sektöründeki gelişmeleri ve perspektifleri katılımcılarla tartışmayı amaçlıyor.