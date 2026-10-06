Tarımsal üretici maliyetlerinin belirli dönemlerde düşmesine rağmen, bu durumun çarşı-pazar ve marketlerdeki fiyatlara yansımaması tartışmalara neden oluyor. Fiyat oyununa karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden birçok ürünü incelemeye aldı.

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HABERİN ÖZETİ Sebze ve meyve fiyatlarına sıkı denetim: Fahiş artış yapanlara ceza yağdı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyvelerdeki üretici ile tüketici fiyatları arasındaki farkı azaltmak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 215,1 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarımsal üretici fiyatlarındaki düşüşün pazar ve market fiyatlarına yansımaması üzerine Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden binlerce sebze ve meyve ürününe ait veriler incelemeye alındı. Fiyat istikrarı ve piyasa dengesinin korunması amacıyla üretici, tedarikçi, perakende işletmeler ve elektronik ticaret pazar yerleri günlük ve rutin olarak denetlenmektedir. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde 2026 yılının Haziran ayında yaklaşık 3 bin, Temmuz ayında yaklaşık 4 bin ve Ağustos ayında yaklaşık 2 bin 500 perakende işletmesi denetlendi. Meyve ve sebze ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 215,1 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplarken, tüketiciye yüksek fiyattan ürün satılmasına yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulandığını belirtti. Bolat, sebze ve meyvelerin üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın azaltılması amacıyla önemli düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Bakan Bolat, başta temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde olmak üzere, fiyat istikrarı ile piyasa dengesinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin, serbest piyasa ilkeleriyle uyumlu şekilde, rekabetin sağlıklı işleyişinin temini ve tüketicinin korunması hedefleri doğrultusunda kesintisiz olarak yürütüldüğünü hatırlattı.

BİNLERCE İŞLETME DENETLENDİ

Bolat, “Bu kapsamda, tüm ihbar ve şikâyetler titizlikle İncelenmekte ve üretici, tedarikçi, perakende işletmeler ile elektronik ticaret pazar yerleri günlük ve rutin olarak denetlenmekte ve Hal Kay it Sistemi (HKS) üzerinden bildirimi yapılan meyve-sebze fiyatlarına ilişkin veriler de dâhil olmak üzere piyasadaki fiyat hareketleri takip edilmektedir. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilimizde 2026 yılının Haziran ayında yaklaşık 3 bin, Temmuz ayında yaklaşık 4 bin, Ağustos ayında ise yaklaşık 2 bin 500 perakende işletmesi denetlenmiştir. HKS üzerinden ise binlerce sebze ve meyve ürününe dair veriler incelenmiştir” dedi.

FAHİŞ FİYAT ARTIRANLARA PARA CEZASI

Bakan Bolat, HKS üzerinden yapılan bildirimler ile perakende işletmelerdeki meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin inceleme ve denetimlerde, söz konusu ürünlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 215,1 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.