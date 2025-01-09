Seçilmiş Başkan Trump 20 Ocak'ta göreve başlıyor! Fed tutanakları tedirginliği ortaya koydu

09 Ocak 2025 10:47 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:48

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika oluşturma birimi Çarşamba günü yaptığı son toplantının tutanaklarını yayınladı. Fed tutanakları, politika yapıcıların göç ve tarife değişikliklerinin enflasyon belirsizliği oluşturduğunu gösterdi.

Elon Musk gözünü bu kez de Fed'e dikti! 'Fazla personel var'

Elon Musk gözünü bu kez de Fed'e dikti! 'Fazla personel var'

Yayımlanan Fed Tutanaklarında merkez bankası yetkilileri, Başkan seçilen Trump'ın politikalarının nasıl uygulanacağına ilişkin belirsizliğin enflasyon beklentilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

FED TUTANAKLARI YAYIMLANDI

Fed, toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek federal fon oranını yüzde 4,25-4,5'e getirdi ve önümüzdeki yolun enflasyonu kontrol altına almak ile ekonomik büyümeyi desteklemek arasında hassas bir denge gerektirmesi gerektiğini vurguladı.

Fed'in Aralık ayı tutanaklarına göre, katılımcılar, komitenin politika gevşetme hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya yakınında olduğunu belirttiler.

Tutanaklarda ayrıca enflasyon ve genel ekonomiyle ilgili artan belirsizlik vurgulanırken, özellikle Donald Trump yönetiminin göreve gelmesiyle mali ve ticaret politikalarında olası değişimler yaşanacağının sinyalleri yer aldı.

Tutanaklarda, enflasyonda ılımlılık belirtileri görülmesine rağmen, "enflasyonda son dönemde beklenenden yüksek gelen okumaların" %2 hedefine geri dönmenin daha uzun sürebileceğine" işaret edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, inatçı enflasyon ve işgücü piyasasının yumuşaması nedeniyle indirimin "daha yakın bir çağrı" olduğunu belirtti ve Fed'in bundan sonra faiz oranı ayarlamalarının hızını yavaşlatmayı düşünebileceğini ekledi.

FED YETKİLİLERİ KEŞFEDİLMEMİŞ SULARDA GEZİNİYOR

Tutanaklarda, "Katılımcıların bir kısmı, projeksiyonlarına olası ticaret ve göç politikası değişiklikleriyle ilgili geçici varsayımlar eklediklerini belirttiler" ifadesi yer alırken, Fed'in önümüzdeki mali ortamla ilgili belirsizliği vurgulandı.

"Ticaret ve göç politikasındaki olası değişikliklerin etkileri, [yüzde 2 enflasyon hedefine] ulaşma sürecinin daha önce tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini gösteriyor" denildi.