Altın fiyatı doların ve Fed'in para politikasının insafına kalmayacak

24 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:15

Altın, 2024'te rekor kırarken, 2025'te de yükselişini sürdürecek. Uzmanlar, Asya'dan gelen talep ve merkez bankalarının alımlarıyla fiyatların zirvede kalacağını öngörüyor. Ekonomik belirsizlikler ise altını yatırımcılar için güvenli liman yapıyor.

Altın piyasası, 2024 yılında tarihi bir yıl geçirdi. Fiyatlar rekor seviyelere ulaştı ve piyasa hareketliliği tüm dünyada yankı buldu. Uzmanlara göre, 2025​ yılı da altın​ için bir başka hareketli yıl olmaya aday.

2024’te Asya’dan gelen yoğun talep, altın fiyatlarının yılın başında hızlıca yükselmesine neden oldu. Ayrıca, merkez bankalarının altın alımları rekor kırdı. Yılın önemli bir dönüm noktası ise, 14 kilogramlık bir külçe altının fiyatının 1 milyon doları aşmasıydı.

"ALTIN, YATIRIMCILARIN GÜVENCESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

State Street Global Advisors Altın Stratejisti George Milling-Stanley, altın piyasasında 50 yılı aşkın deneyimiyle dikkat çeken bir isim. Milling-Stanley, 2025 yılında da altın fiyatlarının güçlü bir performans göstermesini bekliyor.

State Street’in 2025 tahminine göre, altının ons fiyatı 2.600-2.900 dolar aralığında seyretme ihtimali yüzde 50. Fiyatların 2.900-3.100 dolar arasında olması ihtimali ise yüzde 30. Öte yandan, fiyatların 2.200-2.600 dolar aralığına gerileme olasılığı sadece yüzde 20. Bu tahminler, altın piyasasında büyük bir hareketlilik bekleyen yatırımcılar için önemli bir yol haritası sunuyor.

Milling-Stanley, altın fiyatlarındaki bu geniş hareket aralığını, finansal piyasalardaki belirsizliklerin artmasına bağlıyor. 2025 yılında fiyatların yükselmesi beklenirken, yatırımcıların oynaklığa karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguluyor.

FED'İN KARARLARI ALTINI ETKİLEMEZ

Birçok analist, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altın piyasası üzerindeki etkisini tartışıyor. Ancak Milling-Stanley, Fed’in kararlarının altın üzerinde kalıcı bir zayıflık oluşturmayacağını düşünüyor. 2024’te Fed’in sıkı duruşuna rağmen altın fiyatları rekor kırmıştı. Uzman, 2025 yılında da benzer bir senaryonun yaşanabileceğini belirtiyor.

Milling-Stanley, "Eğer Fed, daha sıkı bir duruş benimserse, bunun nedeni muhtemelen enflasyonun yükselmesidir. Yüksek enflasyon ise altın için her zaman olumlu bir faktör olmuştur" dedi.

ASYA VE MERKEZ BANKALARI ALTININ DESTEKÇİSİ

2025 yılında altın fiyatlarını desteklemesi beklenen en önemli faktörlerden biri, merkez bankalarının devam eden altın alımları. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankalarının, toplam altın talebinin yüzde 15’ini karşılamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra, Asya ülkelerindeki tüketici talebi de altın piyasasında belirleyici bir rol oynayacak. Çin ekonomisindeki zorluklar nedeniyle yerel yatırımcıların altına yöneldiğini belirten Milling-Stanley, bu trendin 2025 boyunca da devam edeceğini söylüyor.

Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Tayland gibi ülkelerde de altın alımlarının artması bekleniyor.

ALTIN NEDEN HÂLÂ GÜVENLİ LİMAN?

Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altın, güvenli liman olma özelliğini koruyor. Uzmanlar, portföylerde altına yer verilmesini tavsiye ediyor. Milling-Stanley, "2025 yılında ne olursa olsun, ekonomik koşullar altının değerini koruması için güçlü bir zemin hazırlıyor" diyerek, yatırımcıların dikkatini altına çekiyor.