Seçim bitti, belediyeler işçi kıyımlarına başladı! SGK uzmanı uyardı

17 May 2024 14:41 - Güncelleme : 17 May 2024 14:43

Yerel seçimlerin ardından belediyelerde yeni dönem çalkantılı başladı. Bazı belediyelerde de işçi kıyımlarının başladığına dair söylentiler yayılıyor. Sosyal medyada haklarını arayan işçiler devletten bir çözüm bekliyor.

Belediyelerde işçi kıyımı yaşandığına dair gelen bilgiler üzerine Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaşananları ve işçilerin haklarına dair bilgilendirmeyi paylaştı.

İsa Karakaş, gerekçesiz işçi çıkarımlarının olmayacağını dikkat çekerek “Bugün sosyal medyadan bana gelen bir mesajda hamile bir işçinin işten çıkarıldığı hatta bu yüzden bebeğini bile düşürdüğü söyleniyor. Bu konuda bütün belediyelere sesleniyoruz. Devlette süreklilik esastır. Keyfi olarak işçi çıkarılamaz. Belediye işçilerinin haklarının gasp edilmemesi lazım. Belediye işçileri ile ilgili kıyıma son verilmesi lazım. Çıkarılan işçiler zaten mahkemelere gidecek. Bu haklarını alacak. Tazminatları zaten alacaklar. Bu zaten devletin zararına da neden oluyor. Burada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sesleniyoruz. Bu keyfi işçi çıkarımına el atılması gerekiyor. İşe iade davasını kazanıyorlar.” dedi.