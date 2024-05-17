Seçim bitti, belediyeler işçi kıyımlarına başladı! SGK uzmanı uyardı
Yerel seçimlerin ardından belediyelerde işçi çıkarımları başladı. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan işçiler hakları için mücadeleye hazırlanıyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bu konuda sıklıkla mesaj aldığını dile getirerek ilgili bakanlıkları işçilerin hakları için çağrıda bulundu.
Yerel seçimlerin ardından belediyelerde yeni dönem çalkantılı başladı. Bazı belediyelerde de işçi kıyımlarının başladığına dair söylentiler yayılıyor. Sosyal medyada haklarını arayan işçiler devletten bir çözüm bekliyor.
Belediyelerde işçi kıyımı yaşandığına dair gelen bilgiler üzerine Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaşananları ve işçilerin haklarına dair bilgilendirmeyi paylaştı.
İsa Karakaş, gerekçesiz işçi çıkarımlarının olmayacağını dikkat çekerek “Bugün sosyal medyadan bana gelen bir mesajda hamile bir işçinin işten çıkarıldığı hatta bu yüzden bebeğini bile düşürdüğü söyleniyor. Bu konuda bütün belediyelere sesleniyoruz. Devlette süreklilik esastır. Keyfi olarak işçi çıkarılamaz. Belediye işçilerinin haklarının gasp edilmemesi lazım. Belediye işçileri ile ilgili kıyıma son verilmesi lazım. Çıkarılan işçiler zaten mahkemelere gidecek. Bu haklarını alacak. Tazminatları zaten alacaklar. Bu zaten devletin zararına da neden oluyor. Burada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sesleniyoruz. Bu keyfi işçi çıkarımına el atılması gerekiyor. İşe iade davasını kazanıyorlar.” dedi.