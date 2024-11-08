Seçimde sessiz kaldılar 12 milyar dolar kazandılar

08 Kasım 2024 09:35 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:37

ABD başkanlık seçimleri sonrasında bazı milyarderlerin servetleri sessizliklerini korumalarına rağmen artış gösterdi. Seçim sonucunda ABD borsalarında yaşanan yükseliş, yatırımcıları ve zenginleri sevindirdi. Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett ve Nvidia CEO'su Jensen Huang gibi iş dünyasının önde gelen isimleri, seçimle ilgili hiçbir yorum yapmamasına rağmen servetlerine ciddi katkı sağladı.

Seçim sonrası S&P 500 endeksi son 24 saatte %2,5, Nasdaq ise %3 oranında değer kazandı. Bu yükselişle birlikte, dünyadaki en zengin 10 kişinin servetinde de toplam 64 milyar dolarlık bir artış yaşandı.

Warren Buffett: Servetine 7,6 Milyar Dolar Eklendi

Berkshire Hathaway’in CEO’su Warren Buffett, 94 yaşında olmasına rağmen dikkatli ve temkinli bir yatırımcı olarak tanınıyor. Seçim sürecinde Trump veya Harris lehine herhangi bir görüş açıklamayan Buffett, sosyal medyada hakkında yayılan sahte destek videolarıyla mücadele etti. Şirketi, ekim ayı sonunda bu tür sahte haberlere karşı bir açıklama yaparak Buffett’ın hiçbir siyasi adayı desteklemediğini kamuoyuna duyurdu.

Ancak, Buffett’ın politikadan uzak durması servetinin büyümesini engellemedi. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, sadece bir gecede serveti 7,58 milyar dolar artarak toplam 148 milyar dolara ulaştı.

Jensen Huang: Nvidia’nın Başarısıyla 4,8 Milyar Dolar Kazandı

Nvidia CEO’su Jensen Huang da servetine ciddi bir katkı sağlayan bir diğer isim. 2024 yılı başından bu yana Huang'ın serveti yaklaşık 83 milyar dolar arttı. Nvidia hisselerinin seçim sonrası %4 değer kazanmasıyla birlikte Huang’ın serveti son günlerde 4,8 milyar dolar daha yükseldi.

Huang, şirketinin küresel teknoloji sektörüyle uyum içinde çalıştığını belirterek, politik tercihleri hakkında bir görüş açıklamaktan kaçındı. Seçimle ilgili sorular karşısında Huang, politika ve iş dünyasında istikrarın önemine vurgu yaparak, ülke yönetiminden dengeli kararlar beklediğini ifade etti.

Larry Page: Servetine 5,53 Milyar Dolar Eklendi

Google’ın kurucularından Larry Page de sessiz kalmayı tercih eden isimler arasında yer aldı. Eski dostu Elon Musk’ın Trump’a verdiği destekten farklı olarak Page, herhangi bir adayı desteklemedi. Ancak, teknoloji şirketlerine getirilecek düzenlemelere karşı daha rahat bir yönetim beklentisiyle servetinde 5,53 milyar dolarlık bir artış sağladı. Google’ın ana şirketi Alphabet’in hisseleri Trump yönetiminin teknolojiye yönelik hafif düzenlemeler getireceği beklentisiyle hızla yükseldi.

Musk mitinge çıktı, Bezos tarafsız kaldı

Elon Musk, Trump’ın yeniden başkan seçilmesine sevinenler arasında yer alırken Tesla hisseleri de ciddi bir artış gösterdi. Musk’ın Trump’a olan desteği, ona politikada bazı rollerin kapısını araladı. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise seçimde sessiz kalmayı tercih etti. Kendi sahibi olduğu Washington Post gazetesinin bu yıl seçimlerde adayları desteklemesine engel olan Bezos, tarafsız kalmanın gazetecilik için önemli olduğunu belirtti.