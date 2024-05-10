Secure Future, Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2024 listesinde!

10 May 2024 12:09 - Güncelleme : 10 May 2024 12:13

Bu prestijli ödül, Secure Future’ın şirketin çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmaya ve güven, adalet, kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik gibi temel değerlere dayalı bir iş yeri ortamı yaşatmaya odaklanmasının bir sonucudur.

Great Place To Work®, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda global bir otorite olup, her yıl dünya genelinde 20 binden fazla kuruluşu analiz ederek "En İyi İşverenler" listesini oluşturuyor. 2024 yılı Türkiye raporu için, bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve daha birçok sektörden 600'ün üzerinde şirket incelendi. Değerlendirmeler, 160 bin çalışan tarafından doldurulan Trust Index™ anketine dayanıyor.

"Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2024" listesinde yer alan şirketlere ödülleri, 25 Nisan 2024'te The Grand Tarabya Otel’de düzenlenen törende verildi. Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan Great Place to Work modeline ait boyutların analiz edildiği çalışmada ödüller, çalışan sayısına göre 5 farklı kategoride verildi.

Çalışanlarına Değer Veren ve Güçlü Bir İş Yeri Kültürü Oluşturana Ödül

Secure Future, çalışanlarının fikirlerini özgürce ifade edebildiği, adil ve şeffaf bir yönetime sahip, kapsayıcı ve çeşitli bir iş yeri yaşatarak öne çıkıyor.

Secure Future Genel Müdür Yardımcısı Dilek Süer: "Great Place to Work Enstitüsü ile 2 yıldır kol kola çalışıyoruz. 2 sene üst üste Great Place to Work sertifikası almaya hak kazanmıştık. Bu yıl çalışanlarımızın emeği ve katkıları ile Türkiye’nin En İyi İşverenleri arasına seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül, şirketimizin değerlerinin ve vizyonunun karşılık bulduğunun en güzel göstergesi." diyerek bu başarının arkasındaki gerçek kahramanların çalışanlar olduğunu vurguladı.

İnsan Kaynakları Direktörü Efsun Arıkan: “Çalışanlarımıza sunduğumuz çalışma ve gelişim ortamımızla güçlü bir takım ruhu ve dayanışma kültürü inşa etmiş olmak çok kıymetli. Bu ödülü bir başarıdan öte, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çalışan memnuniyetini artırarak ve Türkiye'deki en iyi işverenler arasında bulunmaya devam ederek bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye kararlıyız.” diye ekledi.

Secure Future, çalışanlarına ve iş ortaklarına sunduğu imkanlarla ve oluşturduğu yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.