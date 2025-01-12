SED ödemeleri yükseldi! Bakan Göktaş açıkladı: İşte yeni yaşlı, engelli ve evde bakım maaşı

12 Ocak 2025 11:59 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:30

Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrası Sosyal yardım ödemeleri arttı. Tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesi yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı maaş tutarlarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan müjde geldi. Yeni düzenleme ile yaşlı aylığı 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımı​ 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi de 7 bin 94 liraya yükseldi.

SOSYAL YARDIM​ AYLIK ÖDEMELERİ YÜKSELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerin artırıldığını açıkladı.

“Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla;

yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya,

yüzde 40-69 arası engelli aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya,

yüzde 70 ve üzeri engelli aylıkları 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya,

engelli yakını aylığı3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya,

ağır silikozis hastalarının aylığı 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya,

evde bakım yardımı 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ YENİ TUTARLARI

SED’e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini belirten Göktaş, yeni tutarları paylaştı.

çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya,

koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemeler ortalaması 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı.

ZAMLI SED​ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı SED, evde bakım aylığı, engelli maşı ve 65 yaş aylığı tutarları 2025 Şubat ayında hesaplara geçecek.