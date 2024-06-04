SEDAŞ'ta sözleşme imzalandı, maaşlar 48 bin TL'ye kadar çıkacak

04 Haziran 2024 12:24 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:24

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da elektrik dağıtım işini yapan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ de (SEDAŞ) çalışan yaklaşık bin 300 işçi için sürdürülen toplu iş sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıktı.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 15’İ

Ocak ayında başlayan görüşmeler kapsamında Tes-İş ile işveren arasında yapılan görüşmeler sonrası sözleşme 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayacak. Buna göre; kurumda işe yeni başlayacak bir işçi, asgari ücretin yüzde 15 oranında ücret alarak işbaşı yapacak.

NET MAAŞ 38 BİN TL

Anlaşmaya göre SEDAŞ’ta 10 yıllık vardiyalı çalışanın maaşı net maaşı 38 bin 500 TL’ye yükseldi, ikramiyeler ile beraber giydirilmiş maaş 48 bin TL oldu. 10 yıllık vardiyasız çalışanın maaşı 31 bin TL, ikramiyeler ile beraber giydirilmiş maaş 42 bin TL oldu.

Yeni sözleşmeye göre:

• 10 yıllık çalışanlar için günlük yevmiyeler bin 50 TL ile bin 100 TL arasına yükseltildi.

• Sosyal yardımlar 2 bin 2 TL’ye çıkarıldı.

• Kıdemler 950 TL’den bin 200 TL’ye kadar yükseltildi.

• Arıza ve bakım ekiplerine ilave yüzde 4 zam yapıldı.

• Çalışanların tamamına 0.75 yevmiye ilave edildi.

• Ambar çalışanlarına ekstra yüzde 10 ilave zam yapıldı.

• Bakım tazminat yüzde 10 olarak genişletildi.