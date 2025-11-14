Menü Kapat
14°
Şehide son bakış! Tekirdağ'da gözyaşları sel oldu

Görev sonrasında Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehidin eşi ve oğlunun vakur duruşu ve törene asker üniformasıyla katılması yürekleri dağladı.

Azerbaycan'dan ülkemize dönüş sırasında düşen askeri kargo uçağında olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, 'da kılınan namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehide son bakış! Tekirdağ'da gözyaşları sel oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi cami avlusunu doldururken, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında mahşeri bir kalabalık oluştu. Tören sırasında cenaze mezarlığa götürülürken uzun bir Türk bayrağı açıldı.

Şehide son bakış! Tekirdağ'da gözyaşları sel oldu

EŞİ VE OĞLU ASKER ÜNİFORMASIYLA KATILDI

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak aileye başsağlığı diledi. Şehidin eşi Duygu Aykut ve oğlu Poyraz Aykut askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin babası Ünal Aykut ve annesi Zülbiye Aykut ise büyük bir metanetle tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehide son bakış! Tekirdağ'da gözyaşları sel oldu

GÖZYAŞLARI SEL OLDU, DUALARLA UĞURLANDI

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit İlker Aykut, askeri tören eşliğinde Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar aileye destek olmak için uzun süre alandan ayrılmadı.

