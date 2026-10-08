Yapay zeka ve veri biliminin gelişmesiyle gelecek meslekler merak edilirken bazı mesleklerin kaybolacağı endişesi artıyor. Ekonomik yapılar, sanayi havzaları veya tarım özelliklerine göre birçok meslek radikal değişiklikler gösterebiliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şehir şehir en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte 81 ilin listesi Yapay zeka ve veri biliminin gelişimiyle mesleklerde değişiklikler yaşanırken, Türkiye'nin 81 ilinde en çok kazandıran meslekler araştırıldı. Büyük şehirlerde teknoloji, finans ve yöneticilik öne çıkarken, diğer şehirlerde sanayi kolları, tarım ve uzmanlıklar dikkat çekiyor. Maaşlar ve kazançlar mesleğe ve bulunulan şehre göre değişkenlik gösteriyor. Listede, illerin ekonomik yapılarına ve sanayi özelliklerine göre öne çıkan meslekler yer alıyor.

MESLEKLER ÜZERİNDE YENİ ARAŞTIRMA

Bölge bölge mesleklere bakıldığında büyük şehirlerde teknoloji, finans, yöneticilik öne çıkarken diğer şehirlerde sanayi kolları, tarım ve uzmanlıklar öne çıkıyor.

Hem maaşlar hem de kazançlar yalnızca mesleğe göre değil bulunulan şehre göre de değişkenlik gösterebiliyor. Son olarak Türkiye'nin dört bir yanında gelir açısından öne çıkan meslekler belli oldu. İşte 81 ilde en çok kazandıran mesleklerin listesi...

ŞEHİR ŞEHİR EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre; 81 ilin meslek tablosu şu şekilde öne çıktı:

1. Adana: Narenciye İhracatçısı

2. Adıyaman: Tütün Üreticisi

3. Afyonkarahisar: Mermer Ocak İşletmecisi

4. Ağrı: Hayvancılık Yetiştiricisi

5. Amasya: Elma Üreticisi

6. Ankara: Savunma Sanayii Mühendisi

7. Antalya: Lüks Otel Yöneticisi

8. Artvin: Hidroelektrik Santral Mühendisi

9. Aydın: Zeytinyağı Üreticisi

10. Balıkesir: Rüzgar Enerjisi Uzmanı

11. Bilecik: Seramik Tasarımcısı

12. Bingöl: Organik Arıcılık Üreticisi

13. Bitlis: Jeotermal Enerji Uzmanı

14. Bolu: Kış Turizm Otel Sahibi

15. Burdur: Mermer İhracatçısı

16. Bursa: Otomotiv Mühendisi

17. Çanakkale: Lojistik Yöneticisi

18. Çankırı: Lastik Fabrikası Mühendisi

19. Çorum: Tuğla-Kiremit Sanayi Mühendisi

20. Denizli: Ev Tekstili İhracatçısı

21. Diyarbakır: İnşaat Müteahhidi

22. Edirne: Çeltik Üreticisi

23. Elazığ: Krom Madeni Mühendisi

24. Erzincan: Altın Madeni İşletmecisi

25. Erzurum: Kış Turizmi İşletmecisi

26. Eskişehir: Havacılık Mühendisi

27. Gaziantep: Halı İhracatçısı

28. Giresun: Fındık Tüccarı

29. Gümüşhane: Gümüş Madeni Mühendisi

30. Hakkari: Sınır Ticareti Uzmanı

31. Hatay: Demir-Çelik Mühendisi

32. Isparta: Lavanta Üreticisi

33. Mersin: Uluslararası Lojistik Uzmanı

34. İstanbul: Yazılım Mimarı

35. İzmir: Liman İşletmecisi

36. Kars: Kış Turizmi Otelcisi

37. Kastamonu: Orman Endüstri Mühendisi

38. Kayseri: Mobilya Fabrikası Yöneticisi

39. Kırklareli: Cam Sanayi Mühendisi

40. Kırşehir: Ceviz Üreticileri

41. Kocaeli: Otomotiv Mühendisi

42. Konya: Tarım Makineleri İmalatçısı

43. Kütahya: Porselen Sanayicisi

44. Malatya: Kayısı İhracatçısı

45. Manisa: Beyaz Eşya Üretim Müdürü

46. Kahramanmaraş: Tekstil Fabrikatörü

47. Mardin: Butik Otel İşletmecisi

48. Muğla: Marina İşletmecisi

49. Muş: Şeker Pancarı Üreticisi

50. Nevşehir: Sıcak Hava Balonu Pilotu

51. Niğde: Patates Tüccarı

52. Ordu: Fındık İhracatçısı

53. Rize: Çay Fabrikası Müdürü

54. Sakarya: Otomotiv Yan Sanayi Üreticisi

55. Samsun: Cerrahi Cihaz Üreticisi

56. Siirt: Fıstık İşleyicisi

57. Sinop: Nükleer Enerji Mühendisi

58. Sivas: Demiryolu Teknolojileri Uzmanı

59. Tekirdağ: İlaç Sanayi Yöneticisi

60. Tokat: Tarım Ürünleri İhracatçısı

61. Trabzon: Gayrimenkul Danışmanı

62. Tunceli: Organik Arıcılık Üreticisi

63. Şanlıurfa: Pamuk Tüccarı

64. Uşak: Geri Dönüşüm Sanayicisi

65. Van: Sınır Ticareti Uzmanı

66. Yozgat: Şehir Hastanesi Hekimi

67. Zonguldak: Demir-Çelik İşçisi

68. Aksaray: Kamyon Yan Sanayi Mühendisi

69. Bayburt: Doğaltaş İşleme Uzmanı

70. Karaman: Bisküvi-Çikolata Gıda Mühendisi

71. Kırıkkale: Silah Sanayi Uzmanı

72. Batman: Petrol Mühendisi

73. Şırnak: Kömür Ocak İşletmecisi

74. Bartın: Gemi Söküm Sanayicisi

75. Ardahan: Lojistikçi

76. Iğdır: Uluslararası Nakliyeci

77. Yalova: Gemi İnşa Mühendisi

78. Karabük: Metalürji Mühendisi

79. Kilis: Zeytinyağı Üreticisi

80. Osmaniye: Yer Fıstığı Tüccarı

81. Düzce: Ahşap Sanayicisi