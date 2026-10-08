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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:10

Şehir şehir en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte 81 ilin listesi

Geleceğin meslekleri ve kaybolacak meslekler araştırmasına en çok kazandıranlar da eklendi. Yeni yapılan araştırmalarda Türkiye’de il il en çok kazandıran meslekler belli oldu. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Şehir şehir en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte 81 ilin listesi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:10

ve veri biliminin gelişmesiyle gelecek meslekler merak edilirken bazı mesleklerin kaybolacağı endişesi artıyor. Ekonomik yapılar, sanayi havzaları veya özelliklerine göre birçok meslek radikal değişiklikler gösterebiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Şehir şehir en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte 81 ilin listesi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Yapay zeka ve veri biliminin gelişimiyle mesleklerde değişiklikler yaşanırken, Türkiye'nin 81 ilinde en çok kazandıran meslekler araştırıldı.
Büyük şehirlerde teknoloji, finans ve yöneticilik öne çıkarken, diğer şehirlerde sanayi kolları, tarım ve uzmanlıklar dikkat çekiyor.
Maaşlar ve kazançlar mesleğe ve bulunulan şehre göre değişkenlik gösteriyor.
Listede, illerin ekonomik yapılarına ve sanayi özelliklerine göre öne çıkan meslekler yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Şehir şehir en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte 81 ilin listesi

MESLEKLER ÜZERİNDE YENİ ARAŞTIRMA

Bölge bölge mesleklere bakıldığında büyük şehirlerde teknoloji, finans, yöneticilik öne çıkarken diğer şehirlerde sanayi kolları, tarım ve uzmanlıklar öne çıkıyor.

Şehir şehir en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte 81 ilin listesi

Hem maaşlar hem de kazançlar yalnızca mesleğe göre değil bulunulan şehre göre de değişkenlik gösterebiliyor. Son olarak Türkiye'nin dört bir yanında gelir açısından öne çıkan meslekler belli oldu. İşte 81 ilde en çok kazandıran mesleklerin listesi...

Şehir şehir en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte 81 ilin listesi

ŞEHİR ŞEHİR EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre; 81 ilin meslek tablosu şu şekilde öne çıktı:

Şehir şehir en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte 81 ilin listesi

1.    Adana: Narenciye İhracatçısı
2.    Adıyaman: Tütün Üreticisi
3.    Afyonkarahisar: Mermer Ocak İşletmecisi
4.    Ağrı: Hayvancılık Yetiştiricisi
5.    Amasya: Elma Üreticisi
6.    Ankara: Savunma Sanayii Mühendisi
7.    Antalya: Lüks Otel Yöneticisi
8.    Artvin: Hidroelektrik Santral Mühendisi
9.    Aydın: Zeytinyağı Üreticisi
10.    Balıkesir: Rüzgar Enerjisi Uzmanı
11.     Bilecik: Seramik Tasarımcısı
12.    Bingöl: Organik Arıcılık Üreticisi
13.    Bitlis: Jeotermal Enerji Uzmanı
14.    Bolu: Kış Turizm Otel Sahibi
15.    Burdur: Mermer İhracatçısı
16.    Bursa: Mühendisi
17.    Çanakkale: Lojistik Yöneticisi
18.    Çankırı: Lastik Fabrikası Mühendisi
19.    Çorum: Tuğla-Kiremit Sanayi Mühendisi
20.    Denizli: Ev Tekstili İhracatçısı
21.     Diyarbakır: İnşaat Müteahhidi
22.    Edirne: Çeltik Üreticisi
23.    Elazığ: Krom Madeni Mühendisi
24.    Erzincan: Altın Madeni İşletmecisi
25.    Erzurum: Kış Turizmi İşletmecisi
26.    Eskişehir: Havacılık Mühendisi
27.    Gaziantep: Halı İhracatçısı
28.    Giresun: Fındık Tüccarı
29.    Gümüşhane: Gümüş Madeni Mühendisi
30.    Hakkari: Sınır Ticareti Uzmanı
31.     Hatay: Demir-Çelik Mühendisi
32.    Isparta: Lavanta Üreticisi
33.    Mersin: Uluslararası Lojistik Uzmanı
34.    İstanbul: Yazılım Mimarı
35.    İzmir: Liman İşletmecisi
36.    Kars: Kış Turizmi Otelcisi
37.    Kastamonu: Orman Endüstri Mühendisi
38.    Kayseri: Mobilya Fabrikası Yöneticisi
39.    Kırklareli: Cam Sanayi Mühendisi
40.    Kırşehir: Ceviz Üreticileri
41.     Kocaeli: Otomotiv Mühendisi
42.    Konya: Tarım Makineleri İmalatçısı
43.    Kütahya: Porselen Sanayicisi
44.    Malatya: Kayısı İhracatçısı
45.    Manisa: Beyaz Eşya Üretim Müdürü
46.    Kahramanmaraş: Tekstil Fabrikatörü
47.    Mardin: Butik Otel İşletmecisi
48.    Muğla: Marina İşletmecisi
49.    Muş: Şeker Pancarı Üreticisi
50.    Nevşehir: Sıcak Hava Balonu Pilotu
51.     Niğde: Patates Tüccarı
52.    Ordu: Fındık İhracatçısı
53.    Rize: Çay Fabrikası Müdürü
54.    Sakarya: Otomotiv Yan Sanayi Üreticisi
55.    Samsun: Cerrahi Cihaz Üreticisi
56.    Siirt: Fıstık İşleyicisi
57.    Sinop: Nükleer Enerji Mühendisi
58.    Sivas: Demiryolu Teknolojileri Uzmanı
59.    Tekirdağ: İlaç Sanayi Yöneticisi
60.    Tokat: Tarım Ürünleri İhracatçısı
61.     Trabzon: Gayrimenkul Danışmanı
62.    Tunceli: Organik Arıcılık Üreticisi
63.    Şanlıurfa: Pamuk Tüccarı
64.    Uşak: Geri Dönüşüm Sanayicisi
65.    Van: Sınır Ticareti Uzmanı
66.    Yozgat: Şehir Hastanesi Hekimi
67.    Zonguldak: Demir-Çelik İşçisi
68.    Aksaray: Kamyon Yan Sanayi Mühendisi
69.    Bayburt: Doğaltaş İşleme Uzmanı
70.    Karaman: Bisküvi-Çikolata Gıda Mühendisi
71.     Kırıkkale: Silah Sanayi Uzmanı
72.    Batman: Petrol Mühendisi
73.    Şırnak: Kömür Ocak İşletmecisi
74.    Bartın: Gemi Söküm Sanayicisi
75.    Ardahan: Lojistikçi
76.    Iğdır: Uluslararası Nakliyeci
77.    Yalova: Gemi İnşa Mühendisi
78.    Karabük: Metalürji Mühendisi
79.    Kilis: Zeytinyağı Üreticisi
80.    Osmaniye: Yer Fıstığı Tüccarı
81.     Düzce: Ahşap Sanayicisi

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#yapay zeka
#tarım
#otomotiv
#Veri Bilimi
#Büyük Şehirler
#Ekonomi
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