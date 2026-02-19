Şehit aylıklarına çifte asgari ücret düzenlemesi! MHP kanun teklifi sundu

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, şehit ailelerine verilen aylıkların alt sınırının 2 asgari ücret seviyesine (56 bin 151 TL) çıkarılmasını da öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Özetle

Teklifle şehit yakınları ve gazilerin sosyal güvenlik ve istihdam alanında karşılaştıkları farklı uygulamaların giderilmesi ve toplumsal adaletin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

ÖTV İSTİSNASI GAZİLERİ DE KAPSAYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu teklifte, taşıt alımında uygulanan ÖTV istisnasının gazileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 7 senede bir uygulanması öngörülüyor.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA KAMUDA İSTİHDAM

MHP'li Halil Öztürk’ün teklifinde şehit ve gazi çocuklarının kamu iş yerlerinde işçi statüsünde istihdamına yönelik ilave bir kontenjan düzenlemesi de yapılıyor. Teklifte, kamudaki toplam işçi sayısının yüzde biri oranında şehit ve gazi çocuklarına kontenjan ayrılması talep ediliyor.

AYLIKLARI KESİLMEYECEK

Vazife malullerinin yeniden çalışması hâlinde aylıklarının kesilmemesi yönünde düzenleme de yapılıyor.