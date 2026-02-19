Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şehit aylıklarına çifte asgari ücret düzenlemesi! MHP kanun teklifi sundu

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, şehit aylıklarında alt sınırın çifte asgari ücret tutarında olması için Meclis'e kanun teklifi sundu. Teklife göre; şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesi için ek kontenjan getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca araba alırken uygulanan ÖTV muafiyetinden gazilerin de yararlanması talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 09:24

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, şehit ailelerine verilen aylıkların alt sınırının 2 asgari ücret seviyesine (56 bin 151 TL) çıkarılmasını da öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

HABERİN ÖZETİ

Şehit aylıklarına çifte asgari ücret düzenlemesi! MHP kanun teklifi sundu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, şehit ailelerinin aylıklarının artırılması ve şehit yakınları ile gazilerin sosyal güvenlik ve istihdam alanındaki sorunlarının giderilmesine yönelik bir kanun teklifi sundu.
Teklifle şehit ailelerine verilen aylıkların alt sınırı 2 asgari ücret seviyesine (56 bin 151 TL) çıkarılması öngörülüyor.
Taşıt alımında uygulanan ÖTV istisnasının gazileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 7 senede bir uygulanması talep ediliyor.
Şehit ve gazi çocukları için kamudaki toplam işçi sayısının yüzde biri oranında ilave istihdam kontenjanı ayrılması isteniyor.
Vazife malullerinin yeniden çalışması hâlinde aylıklarının kesilmemesi yönünde düzenleme yapılması öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Teklifle şehit yakınları ve gazilerin sosyal güvenlik ve istihdam alanında karşılaştıkları farklı uygulamaların giderilmesi ve toplumsal adaletin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Şehit aylıklarına çifte asgari ücret düzenlemesi! MHP kanun teklifi sundu

ÖTV İSTİSNASI GAZİLERİ DE KAPSAYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu teklifte, taşıt alımında uygulanan ÖTV istisnasının gazileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 7 senede bir uygulanması öngörülüyor.

Şehit aylıklarına çifte asgari ücret düzenlemesi! MHP kanun teklifi sundu

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA KAMUDA İSTİHDAM

MHP'li Halil Öztürk’ün teklifinde şehit ve gazi çocuklarının kamu iş yerlerinde işçi statüsünde istihdamına yönelik ilave bir kontenjan düzenlemesi de yapılıyor. Teklifte, kamudaki toplam işçi sayısının yüzde biri oranında şehit ve gazi çocuklarına kontenjan ayrılması talep ediliyor.

Şehit aylıklarına çifte asgari ücret düzenlemesi! MHP kanun teklifi sundu

AYLIKLARI KESİLMEYECEK

Vazife malullerinin yeniden çalışması hâlinde aylıklarının kesilmemesi yönünde düzenleme de yapılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şehit Yasin Karaca’nın hayali gerçek oldu! Görüntü yürek burkmuştu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ÖTV'siz araç ve hurda teşviki teklifinde son durum ne? MHP'li İsmail Özdemir MTV üzerinden savundu
ETİKETLER
#Ötv Muafiyeti
#vazife malullüğü
#Kamu İstihdamı
#Şehit Yakını Yardımı
#Gazi İstihdamı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.