ÖTV'siz araç ve hurda teşviki teklifinde son durum ne? MHP'li İsmail Özdemir MTV üzerinden savundu

Otomobilde "Hurda teşviki" olarak bilinen ve MHP tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifiyle ilgili partinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den yeni bir açıklama geldi. Gelinen son aşamayı açıklayan Özdemir, teklifin yasalaşması halinde devletin MTV gelirlerinde 45 milyar TL'yi aşkın bir artış olacağını belirtti.

ÖTV'siz araç ve hurda teşviki teklifinde son durum ne? MHP'li İsmail Özdemir MTV üzerinden savundu
Eski araç sahiplerinin yakından takip ettiği hurda indirimi ve ÖTV teşviki teklifiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Teklifin sahibi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak "ÖTV teşviki ile ilgili çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz." mesajı verdi.

ÖTV'siz araç ve hurda teşviki teklifinde son durum ne? MHP'li İsmail Özdemir MTV üzerinden savundu

"ÖTV KONUSUNDA HERHANGİ BİR KAYIP OLMAYACAK"

Özdemir, paylaşımında teklifin kanunlaşması halinde devletin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açısından elde edeceği gelirde 45 milyar TL'yi aşkın bir artış olacağına işaret etti.

Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "TBMM'ye sunduğumuz ve 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifimizle trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçların teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlanması hedeflerimizi ortaya koymuştuk.

ÖTV'siz araç ve hurda teşviki teklifinde son durum ne? MHP'li İsmail Özdemir MTV üzerinden savundu

Teklifle ilgili bazı kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu bilmekle beraber, ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerinin ise yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir.

"45 MİLYAR KAYNAK SAĞLANACAK"

Zira ÖTV teşvikinin sağlanması ile oluşacak herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Aksine, kanunun gerçekleşmesi halinde ise bilhassa MTV gelirlerindeki yüksek artış sebebiyle bütçemize de olumlu yönde katkısı olacaktır. Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır.

ÖTV'siz araç ve hurda teşviki teklifinde son durum ne? MHP'li İsmail Özdemir MTV üzerinden savundu

Üstelik iç pazar hareketlenmesi ile otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da oluşturabilecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sunduğumuz kanun teklifimizin kabul edilerek, yürürlülüğe girmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

https://x.com/ismailozdemirrr/status/2011819016298573868

