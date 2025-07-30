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Sektörde bir ilk: “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi BDDK’dan faaliyet izni aldı”

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan “Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.” Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne giriş yaparak ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir çözümler sunmaya hazırlanıyor.

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Sektörde bir ilk: “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi BDDK’dan faaliyet izni aldı”
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:35

Türkiye Emlak Katılım Bankası; millî mücadele yıllarının ardından, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin imarını üstlenmek ve inşaat teşebbüslerine destek olmak amacıyla 1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası adıyla kuruldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hayata geçirdiği ilklerle sektörünün gelişimine büyük destek veren banka; Türkiye’nin ilk konut projesi olan Bahçelievler Konutları ile Saracoğlu Mahallesi, Levent Konutları, Koşuyolu Mahallesi, Eskişehir-Yunuskent, Ankara Yenimahalle, Diyarbakır konutları ve diğer sembol yapılarla ülkenin imarına önemli katkı sağladı.

2019 yılında bir katılım bankası olarak hizmet vermek için faaliyet izni alan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 99 yıllık köklü geçmişi, alanında uzman bankacılardan oluşan ekibi ve sektöre kazandırdığı yenilikler ile ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.


Kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini kararlılıkla sürdüren Emlak Katılım, kârlılık ve aktif büyümede yakaladığı güçlü ivmeyle öne çıkıyor. Özkaynak kârlılığı açısından ise tüm sektöründe üst sıralarda yer alıyor. Temel finansal göstergeler ışığında sağlıklı ve güçlü bir bilanço yapısına sahip olan Emlak Katılım, sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Türkiye’nin ilk toplu konut finansman modelini geliştiren Emlak Katılım köklü mirasından aldığı bu misyonla bir ilke daha imza atıyor. Bir asır boyunca ev sahibi olmak isteyenleri hayal ettikleri evlere kavuşturan Emlak Katılım, bugün de tasarruf finansman sistemindeki ilk banka olarak bu mirası geleceğe taşıyor. Güçlü sermaye yapısı, istikrarlı büyüme performansı, yeni ürün ve hizmetleri ile sektöre yön veren Emlak Katılım, kurduğu tasarruf finansman şirketi ile ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için geniş kitlelere erişilebilir finansal çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Tasarruf finansman sektöründe ilk banka olarak konumlanan Emlak Katılım, bu yeni adımıyla tasarrufa dayalı finansman modellerini; ülke geneline yayılan güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.

ETİKETLER
#bankacılık
#gayrimenkul
#Türkiye Emlak Katılım Bankası
#Katılım Bankası
#Tasarruf Finansmanı
#Konut Finansmanı
#Ekonomi
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