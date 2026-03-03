Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Sektöründe “Karbon Ayak İzi Sertifikası” alan ilk marka olan İhlas Ambalaj'a Yeşil Ekonomi Ödülü

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından gerçekleştirilen 18. Küresel Isınma Kurultayı ve Yeşil Ekonomi Ödülleri büyük bir katılımla yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sektöründe “Karbon Ayak İzi Sertifikası” alan ilk marka olan İhlas Ambalaj'a Yeşil Ekonomi Ödülü
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 11:05

Kurultayın açılış konuşmasını yapan YAPDER Başkanı Celal Toprak, iklim krizinin artık ertelenemez bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “İklim değişikliği, kentlerimizi, ekonomimizi ve yaşam biçimlerimizi doğrudan etkiliyor. Bu nedenle ortak akıl, ortak sorumluluk ve güçlü iş birlikleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor” açıklamalarında bulundu.

Toplantıya COP31 ile ilgili açıklamalar damgasını vururken İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj’a ambalaj “Sektöründe Karbon Ayak İzi Sertifikası” alan ilk marka olması sebebiyle Yeşil Ekonomi Ödülü verildi. İhlas Matbaacılık ve Ambalaj Genel Müdürü Kadri Yeltekin adına ödülü alan İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj Fabrikalar Müdür Yardımcısı İsa Akbal bu tür çalışmalara devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

Öncelikle yoğun programı nedeniyle bugün aramızda bulunamayan Genel Müdürümüz Sayın Kadri Yeltekin’in selamlarını ve teşekkürlerini ileterek sözlerime başlamak istiyorum. İhlas Matbaacılık ve İhlas Ambalaj ailesi adına, böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve bu özel ödüle layık görülmekten büyük onur duyuyoruz.

Bildiğiniz üzere ambalaj sektörü, döngüsel ekonominin ve sürdürülebilirliğin en kilit noktalarından birini oluşturuyor. Bizler, üretimin her aşamasında doğaya olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu vizyonun en somut sonucu olarak, ambalaj sektöründe 'Karbon Ayak İzi Sertifikası' alan ilk marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sertifika, bizim için sadece bir belge değil; gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma sözümüzün bir nişanesidir.

Sayın Celal Toprak’ın da açılış konuşmasında vurguladığı gibi, artık ertelenemez bir noktadadır. Biz de İhlas Grubu olarak, ortak akıl ve güçlü iş birlikleriyle çevreci yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sektörümüzde öncü olma misyonumuzu, yeşil ekonomi prensipleriyle birleştirerek ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz."

Etkinliğe ev sahipliği yapan ALKO Okulları Kampüs Müdürü Murat Çeliker de “Yaşayan Okul” mottosu ile hareket ettiklerini belirterek, öğrencilere yalnızca sınıf içinde bir öğrenim sunmaktan çok hayatın içinde de olmalarını önemsediklerini söyledi.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Murat Levent ise Kurultayın çok kıymetli olduğunu söyleyerek, “İklim krizi ve küresel ısınmanın gıda arz güvenliğini etkilemekte. İstanbul’un bu konudaki sürdürülebilirliğinde ani hava değişiklikleri ve kuraklık önemli bir yere sahip” dedi.

Sektöründe “Karbon Ayak İzi Sertifikası” alan ilk marka olan İhlas Ambalaj'a Yeşil Ekonomi Ödülü

8. YEŞİL EKONOMİ ÖDÜLLERİ’Nİ ALAN İSİMLER

* İhlas Matbaacılık ve Ambalaj Genel Müdürü Kadri Yeltekin
* İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı- Ahmet Özer
* Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı- Alp Önder Özpamukçu
* Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı- Bilgehan Engin
* Mata Butik Hotel Yönetim Kurulu Üyesi- Cihan Kuruoğlu
* Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı- Davut Doğan
* Mahkeme Lokantası Kurucusu- Emin Selim Akgül
* Oğuz Gıda CEO’su- Enes Örer
* Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı-Gökhan Türkeş Öngel
* Hasan Usta Kebap Sahibi- İzzettin Oral
* İMES Yönetim Kurulu Başkanı- Kemal Akar
* Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı- Mehmet Önder
* Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı-Mehmet Reis
* Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı- Mustafa Kürlek
* ORGE Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı- Nevhan Gündüz
* Red Colour Yönetim Kurulu Başkanı- Oya Sertdemir Düşmez
* TGRT Haber Editörü- Özay Erat
* Üsküdar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü- Pelin Kıvrıkoğlu
* Bambum Genel Müdürü- Selman Yar

ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#iklim krizi
#Karbon Ayak Izi
#Yeşil Ekonomi
#Ambalaj Sektörü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.