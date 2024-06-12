Serada yetiştirilen muzda hasat başladı! 32 TL'den alıcı buluyor

12 Haziran 2024 09:30 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:50

Asrın felaketinde büyük bir yıkım yaşanan Hatay’da çiftçiler, üretime devam ederek memleketlerini can katmaya devam ediyor.

SERADAN 32 TL'YE ALICI BULUYOR

Türkiye’nin en bereketli topraklarından biri olan Arsuz ilçesinde çiftçilik yapan Sercan Satmaz, 100 dönümlük serasında yetiştirdiği muzların hasadına başladı. İthal muza rakip olan yerli muz, yurt içinde birçok noktaya gönderiliyor ve seradan 32 TL’ye alıcı buluyor.

"TOPRAK OLARAK BİZ ONLARDAN DAHA ÜSTÜNÜZ"

Kendi muzlarının Anamur muzlarını aratmadığını belirten Satmaz, "Bizim burada sadece biraz acemilik var. Toprak olarak biz onlardan daha üstünüz. Normalde muz ekimi her ay yapılır hangi ayda ekersen bir yıl sonra o ayda ürün alırsın. Mart ayında ekersen, Mart ayında hasat alırsın. Eylül ayında ektiğin ağacın, tonajı ortalama 40 kilo olur. Mart ayında ektiğin ağacın tonajı 20 kilo olur. Ama Mart ayında yetişen ürünün fiyatı daha yüksek olur" dedi.

"FİYAT 30 TL İLE 32 TL ARASINDA DALINDA"

Tarlada çalışan işçilerin günlük asgari ücret usulü maaş aldıklarını aktaran Satmaz, "Devletimiz asgari ücreti ne veriyorsa biz onun üzerinden gidiyoruz. Bizim malımız iç piyasa muzu, burada kestiğimiz zaman depoya götürüyoruz. Depoda bunun işlemesi var, kesip kesip havuzlara koyuyoruz. Havuzda yıkanıp paketlenip depolara koyuyoruz depoda bunun raf ömrü yaklaşık 3-4 gün de etilen gazıyla sarartıp, piyasaya gönderiyoruz tarladan. Biz Anamur'a bağlıyız, biz onun üzerinden gidiyoruz fiyat 30 TL ile 32 TL arasında dalında" ifadelerini kullandı.