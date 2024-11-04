Servetlerini böyle katladılar! Zengin insanlar ve milyarderlerin en çok okuduğu 10 kitap

04 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:56

Dünyada birçok milyarderin ve zengin insanın yaşam tarzı merak ediliyor. 233 milyonerin alışkanlıklarını izleyen bir araştırma sonucu kitap okuma oranı dikkat çekti. Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin olduğu araştırmada 'kitap oku' vurgusu öne çıktı. İşte milyarderlerin ve zengin insanların okuduğu 10 kitap...

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Dünya üzerinde popüler ve göz üstünde olan kişilerin yaptıkları, yaşam tarzları zaman zaman merak ediliyor. Zengin iş insanlarının ve milyarderlerin uğrak mekanları, hobileri, sporu, okuduğu kitapları da merak edilenler arasında. Dünyaca ünlü CEO’ların okudukları kitaplarla biraz da olsa onların ruh hallerini anlayabilmek mümkün.

MİLYONERLER ARAŞTIRILDI

233 milyonerin alışkanlıklarını izleyen bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre zengin insanların %88'i kendini geliştirmek için okumayı seviyor. Düşük gelirli insanlar ise öncelikli olarak eğlence için okuyor.

Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi milyarderler kitap okumanın servetlerini oluşturmalarında önemli araçlar olduğunu söylüyor. Thomas Corley'nin yakın zamanda yaptığı bir araştırma, kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerin %85'inin ayda iki veya daha fazla kişisel gelişim kitabı okuduğunu ortaya koydu. Bu on kitabı düzenli olarak öneren milyarderlerin toplam net serveti 500 milyar doları aşıyor.

ZENGİN İNSANLARIN OKUDUĞU KİTAPLAR

Araştırmalara göre Bill Gates yılda yaklaşık 50 kitap okuyor. Mark Cuban ise her gün üç saatten fazla kitap okuyor. Elon Musk tutkulu bir okuyucudur ve kendisine roket yapmayı nasıl öğrendiği sorulduğunda, "kitap okuyorum" demişti.

Mark Zuckerberg 2015 yılı boyunca her 2 haftada bir kitap okuma kararı almıştı. Zengin insanların okuduğu stratejik ve kişisel gelişim odaklı o kitaplar merak edildi. İşte zengin insanların okuduğu popüler kitaplar:

Napoleon Hill "Düşün ve Zengin Ol" adlı eseri Dale Carnegie "Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı" Benjamin Graham "Akıllı Yatırımcı" adlı kitabı Peter Thie "Sıfırdan Bire" adlı eseri Eric Ries "Lean Startup"ı Yuval Noah Harari "Sapiens" adlı eseri Ben Horowitz "Zor Şeyler Hakkındaki Zor Şeyler" Ray Dalio "İlkeler" kitabı Clayton Christensen "Yenilikçinin İkilemi" Peter D. Kaufman ''Zavallı Charlie'nin Takvimi'' derlemesi