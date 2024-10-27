Trump destekçisi Elon Musk'ın da kaçak olduğu ortaya çıktı!

27 Ekim 2024 23:59 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 00:01

Donald Trump'ın destekçisi Elon Musk'ın kendisinin de kaçak çalışarak kariyerine başladığı ortaya çıktı. Trump politikaları göçmen karşıtı olmakla biliniyor.

Elon Musk ile Putin 2022'den beri gizlice görüşüyor! ABD'yi çalkalayan iddia

Elon Musk ile Putin 2022'den beri gizlice görüşüyor! ABD'yi çalkalayan iddia

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump​'a yoğun desteğiyle tanınan milyarder Elon Musk​'ın da Trump politikalarının aksine kendisinin de bir dönem kaçak olduğu ortaya çıktı. Washington Post (WP) gazetesi Elon Musk'ın kariyerindeki öğrenci vizesiyle geldiği yasa dışı çalışma yıllarını yazdı.

Trump'ın "göçmen karşıtı politikalarını destekleyen" Musk'ın 1999'da yaklaşık 300 milyon dolara satılan "Zip2" şirketini kurarken, ABD​'de "yasal çalışma hakkına sahip olmadığı" iddia edildi.

KAYITSIZ ÇALIŞTI

Musk'ın 1995'te Stanford Üniversitesinde eğitim görmek üzere California eyaletine gittiği aktarılan haberde, milyarderin derslere "hiç kaydolmadığı bunun yerine girişimleri üzerinde çalıştığı" kaydedildi. Musk'ın kısa bir süre sonra üniversite kaydını sildiği belirtildi.

Çalışma vizesi konusunda uzmanlaşmış Amerikalı avukat Adam Cohen de WP'ye, Musk'ın öğrenci olarak ABD'de çalışma izni alabileceğini ancak bunun için "kayıtlı olduğu üniversitede eğitim programına katılmış olması gerektiğini" ifade etti. Cohen, aksi halde Musk'ın "kanunları çiğnemiş olacağını" belirterek, "Okula gitmediyse öğrenci statüsünü korumuyordu." değerlendirmesini yaptı.

Haberde, "Mohr Davidow Ventures" isimli şirketin 1996'da, Musk'ın, ismi daha sonra "Zip2" olarak değişen "Global Link Information Network" şirketine yaklaşık 3 milyon dolar yatırım yaptığı ve bunu doğrulayan belgenin kopyasına WP'nin ulaştığı belirtildi.

Belgenin kopyasında, yatırımcı şirketin, Musk, kardeşi Kimbal Musk ve bir ortaklarının 45 gün içinde yasal çalışma izni almasını talep ettiği, aksi halde yatırımı geri çekme hakkını saklı tuttuğunun yazılı olduğu kaydedildi.

Musk'ın Tesla şirketinin kurucu ortakları Martin Eberhard ve Jeffrey Brian Straubel'e gönderdiği 2005 tarihli e-postada, "Zip2'yi kurduğunda ABD'de oturum izninin olmadığını kabul ettiği" aktarıldı.