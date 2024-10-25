Elon Musk ile Putin 2022'den beri gizlice görüşüyor! ABD'yi çalkalayan iddia

25 Ekim 2024 10:20 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:27

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'un 2022'den beri Rusya Devlet Başkanı Putin ile "düzenli iletişim halinde" olduğunu ortaya çıktı

Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında 7 kez görüştü! Gizli bir kutuda hediye de gönderdi

Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında 7 kez görüştü! Gizli bir kutuda hediye de gönderdi

ABD​ basını, dünyanın en zengin adamı Elon Musk​'un 2022 yılından bu yana bu yana Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ ile "düzenli iletişim halinde" olduğunu ortaya çıkardı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Musk'un Putin ile mevcut ve eski birçok ABD'li, Avrupalı ​​ve Rus yetkili tarafından doğrulanan görüşmeleri, iş ve jeopolitik gerilimlerin yanı sıra kişisel meseleler etrafında dönüyordu.

PUTİN'DEN STARLINK RİCASI

Gazeteye göre Elon Musk, Vladimir Putin ile düzenli olarak iletişim halindeydi ve Putin, görüşmelerinden birinde kendisinden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e bir "iyilik" olarak Tayvan​'daki Starlink ağını etkinleştirmemesini istedi. Starlink, hükümetinin Tayvanlı olmayan uydu şirketlerine kısıtlamalar getirdiği Tayvan'da İnternet hizmetleri sunmak için hiçbir zaman lisans alamadı. Hatta Tayvan üzerindeki bir Starlink haritasında "çok yakında" ifadesi yer alıyor.

MUSK'IN TRUMP'A VERDİĞİ DESTEK GÜNDEME OTURDU

Musk'un Putin'le ilişkisinin boyutu belirsizliğini koruyor. Tesla ve SpaceX'in CEO'su, ABD Savunma Bakanlığı ile sözleşmeleri güvence altına almak için yıllarını harcadı ve şirketleri büyük oranda sübvanse ediliyor. Musk bu yıl Donald Trump'ın seçim kampanyasının büyük bir destekçisi olarak ortaya çıktı ve eğer Trump kazanırsa yeni yönetimde rol oynayabilir. ABD ve müttefikleri son yıllarda Putin'i izole ederken, Musk'un onunla diyaloğu Rus liderle yeni bir müzakere turunun başlangıcına işaret edebilir ve Trump'ın Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ile bir anlaşmaya varma arzusunu güçlendirebilir.

TRUMP YALANLAMIŞTI

Aynı zamanda temaslar, Amerika'nın baş düşmanlarından biri olan Putin'in rolü göz önüne alındığında potansiyel ulusal güvenlik endişelerini de artırıyor. Musk'un Putin'le olduğu iddia edilen yardım hattı haberi, Bob Woodward'ın Trump'ın 2021'de görevden ayrıldığından beri Rus liderle iletişim halinde kaldığını iddia etmesinden iki hafta sonra geldi. Trump'ın kampanyası, Woodward'ın yeni kitabı Savaş'ta dile getirdiği iddiayı yalanladı.