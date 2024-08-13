Servis ücretleri cep yakıyor! UKOME'yi ezdiler, fiyatları uçurdular: Bahaneleri ise özel hizmet

13 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:09

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) toplantısında 2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belirlendi. UKOME toplantısında alınan karar birlikte; servis ücretleri, rehber-personel masrafı dahil en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin TL oldu.

FIRSATÇILAR YİNE DEVREDE

UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında zam kararını özel okullar çiğnedi. NTV'nin haberine göre, bazı özel okullar servis ücretlerine 'özel hizmet' bahanesini öne sürerek yüzde 80 gibi fahiş bir oranda zam yaptı.

Haberde buna örnek olarak da zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücretinin bu sene 71 bin TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

"FİYATLARI DÜŞÜRMEK İSTİYORSANIZ REKABET ORTAMI OLUŞTURUN"

Servis şoförleri, UKOME kararında belirlenen yüzde 16'lık zammı yetersiz bulurken İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar da zam oranına ve özel okulları fahiş zamlarına değindi.

UKOME kararında özel bir hizmet sunulması durumunda özel ücret alınabileceği hükmünü hatırlatan Sinar, "Biz her zaman şunu söyledik: Fiyatları düşürmek istiyorsanız rekabet ortamı oluşturun. Bu tur şirketleri ve okullar, meslektaşlarımızı çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK SORUNU ORTAYA ÇIKIYOR"

Zamların servis esnafına yansımadığını vurgulayan Sinar, "Özel okul sahipleri ve tur firmaları meslektaşlarımızın okul içine girmesine izin vermiyor. Bu durumda, öğrenci velileri okulun içine giremediklerinde endişe yaşıyor. Öğrenciler okula dışarıdan bindiği için güvenlik sorunları ortaya çıkıyor ve bu rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz" diye konuştu.