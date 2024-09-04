SGK bu hatayı yapanların emekli maaşını kesecek! e-Devlet üzerinden kontrol edin

04 Eylül 2024 10:26 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:51

Emin Yılmaz'dan emekli için çifte maaş müjdesi! İşte tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları: Bağkur prim eşitleme de gündemde

Emin Yılmaz'dan emekli için çifte maaş müjdesi! İşte tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları: Bağkur prim eşitleme de gündemde

SGK prim kodu hatası emeklilerin başına bela olmaya devam ediyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam edenler için büyük önem taşıyan SGK prim kodu, işveren tarafından eğer yanlış bir kodla girilmişse emekli maaşında ciddi kesintilere yol açıyor. Çalışan emekliler, işverenlerin prim ödemelerinde "02" kodunu kullanması gerektiğini bilmeli. E-devlet üzerinden kontrol ettiğinizde eğer başka bir kod görüyorsanız kesintiye hazır olun.

SGK PRİM KODU HATASI KESİNTİ YAPIYOR

SGK üzerinden prim yatıran işveren çalıştırdığı emekli için yanlış bir kod kullanırsa, emekli maaşının kesilmesine yol açıyor. Bu konuda mağduriyet yaşayan emeklilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Maaş kaybı yaşamadan durumu düzeltmek ise mümkün. Emekli olduktan sonra çalışanların SGK prim kodu "02" kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi ile yatırılır. İşverenler, eğer başka bir kodla prim yatırırsa çalışan emeklilerin maaşları kesilir.

YANLIŞ KOD MAĞDURU OLANLAR SGK'YA BİLDİRMELİ

Emekli olan kişinin 02 kodlu prim üzerinden prim ödemesinin yapılması gerekiyor. Eğer prim ödemesi 01 koddan yapılırsa, emekli maaşı kesiliyor.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, çalışan emeklinin SGK primlerinin yanlış bir kodla yatırılması sonucunda olacakları anlattı.

Emin Yılmaz, “Hemen sigortanızı yapan ilgili şirkete durumu bildirip hatalı girişin düzeltilmesini talep edin.

İşveren gerekli müdahaleyi yapsın veya yapmasın muhakkak sonra durumu bağlı bulunduğunuz SGK’ya izah edin. Emekli aylığınızın kayıp olmadan ödenmesi gerektiğini ifade edin.

Böylece ödenmemiş olan emekli maaşınızın tamamını yaklaşık 20-25 gün gibi bir süre içerisinde yatırılır” açıklamasında bulundu.

Mağduriyet yaşanmaması için emeklilerin ara ara primleri kontrol etmek için e-Devlet sistemi üzerinden bakması gerekiyor.