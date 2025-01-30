SGK duyurdu! 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Aralarında 3'ü kanser ilacı

30 Ocak 2025 12:15 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 43'ü yerli üretim olmak üzere toplam 56 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alınan yeni ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

SGK'DAN 56 İLAÇ İÇİN GERİ ÖDEME MÜJDESİ

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere toplam 56 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Bu gelişmenin hastalar için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olmasını dileyerek vatandaşlara sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ nakli sonrası kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı ve 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunuyor. Bu yeni düzenleme, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.