SGK duyurdu! Bu şartları sağlayanlar erken emekli olabilecek

Emeklilik hayali kuran birçok vatandaş, belirli sağlık koşullarını sağlıyorsa yaş sınırını beklemek zorunda kalmayacak. SGK, malulen emeklilik hakkı tanınan hastalıkları içeren güncel listeyi açıkladı. Buna göre, kanser, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar nedeniyle erken emekli olmak mümkün.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılına ait malulen emeklilik verilerini duyurdu. Buna göre, belirli hastalıklara sahip sigortalılar, prim günleri ve sigortalılık süresi yeterliyse yaş beklemeden emekli olabiliyor. EYT düzenlemesi kapsamında normal şartlarda kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilirken, malulen emeklilikte bu yaş sınırı uygulanmıyor.

HASTALIKLAR LİSTEDE

SGK verilerine göre, malulen emekli edilenlerin büyük bölümü kanser hastalarından oluşuyor. 2023 yılında, onkoloji hastalıkları nedeniyle malulen emekli edilenlerin oranı %32,89 olarak belirlendi.

Psikiyatrik rahatsızlıklar ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırayı nörolojik hastalıklar aldı. Bu hastalıkları; üriner sistem rahatsızlıkları, göz hastalıkları, kardiyoloji, gastroenteroloji ve solunum yolları hastalıkları takip etti.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın aktardığına göre malulen emeklilik için aranan şartlar şöyle:

Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmak

En az 10 yıl sigortalı olmak ve 1.800 gün prim ödemiş olmak

Başkasının sürekli bakımına muhtaç olanlar için 10 yıl şartı aranmaz

BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Malulen emeklilik başvuruları, sigortalıların bağlı olduğu SGK müdürlüklerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru sırasında, sağlık kurulu raporu isteniyor. SGK’nın yetkilendirdiği hastanelerden alınan raporlar incelendikten sonra, şartları sağlayanlara malulen emeklilik hakkı tanınıyor.

Bu hak, işçi, memur, Bağ-Kur’lu ve diğer sigortalıları kapsıyor. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu en az %60 oranında iş gücü kaybı yaşayanlar da malulen emeklilikten faydalanabiliyor.

YAŞI BEKLEMEYE GEREK KALMIYOR

SGK’nın açıkladığı yeni liste, ağır hastalıklarla mücadele eden sigortalılar için büyük bir avantaj sunuyor. Kanser, nöroloji ve psikiyatri gibi hastalıkları bulunan kişiler, gerekli prim şartlarını tamamladıklarında yaş beklemeden emekli olabiliyor. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, SGK müdürlüklerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.