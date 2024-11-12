SGK, Samsun'da 23 milyon TL'lik gayrimenkul satışı yapacak

12 Kasım 2024 15:53 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:12

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Samsun'un İlkadım, Alaçam ve Canik ilçelerinde toplam değeri 23 milyon 450 bin TL olan olan üç gayrimenkulü satışa çıkaracağı öğrenildi. Satışı yapılacak 2 arsa ve 1 binanın ihaleye çıkacağı duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Samsun'un İlkadım, Alaçam ve Canik ilçelerinde toplam değeri yaklaşık 23 milyon 450 bin TL olan üç gayrimenkulü satışa çıkaracak. Satışı yapılacak taşınmazlar arasında 2 arsa ve 1 bina yer alıyor.

SAMSUN'DA 2 ARSA VE 1 BİNA SATIŞA ÇIKARILDI

İlkadım'daki 337 metrekarelik konut imarlı arsa, 5 milyon 950 bin TL tahmini bedelle satışa sunulacak. Canik'teki bin 555 metrekarelik konut imarlı arsa ise 15 milyon TL tahmini bedelle satışa çıkarılacak. Alaçam'da ise 644 metrekarelik bir resmi kurum alanı binası, 2,5 milyon TL tahmini bedelle ihale edilecek.

Söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesi için yapılan açıklamada, “Mülkiyeti kurumumuza ait olan aşağıdaki listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre kurum internet sitesinde yer alan elektronik satış portalı üzerinden açık artırma usulü ile 18-21 Kasım tarihleri arasında satış ihalesi yapılacaktır. Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu elektronik satış portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatıracaklardır. Sosyal Güvenlik Kurumu elektronik satış portalına e-Devlet ile SGK sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan ‘Gayrimenkul Satış İhaleleri' içerisinde yer alan e-ihale adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilir. Daha fazla bilgi almak isteyenler kuruma ait telefonlardan bilgi alabilirler” ifadeleri kullandı.

BAŞVURULAR 13 KASIM'DA İHALE İSE 20 KASIM'DA

İhaleye katılmak isteyenler, 18-21 Kasım tarihleri arasında SGK'nın internet sitesindeki elektronik satış portalı üzerinden başvuruda bulunabilecek. İhale başvuruları 13 Kasım'da başlayacak ve 18 Kasım'da sona erecek. İhaleler 20 Kasım Çarşamba günü başlayacak ve 21 Kasım Perşembe günü tamamlanacak.

İhaleye katılmak için belirlenen teminat bedelinin nakit olarak ödenmesi veya kesin teminat mektubu verilmesi gerekiyor. İhaleye başvuracak kişilerin SGK'nın belirlediği şartları yerine getirmesi ve ilgili bankalarla işlemleri tamamlaması gerekecek. İhaleye katılamayacak kişiler ve yasaklı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.