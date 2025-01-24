SGK tartışılan maaş haberine açıklık getirdi: Ödemeyi almak için şartlar belli

24 Ocak 2025 20:24 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 20:31

SGK'nin dul erkeklere de maaş verme hazırlığında olduğuyla ilgili haberlere açıklık geldi. Prim günü şartıyla ilgili detayları bildiren SGK, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kapsamında gerekenleri açıkladı. Dul maaşı alabilmek için gerekenler neler? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşıyla ilgili basında yer alan erkeklere de verileceği haberlerini yalanlayarak işin aslını açıkladı. Kurum, dul maaşının halihazırda hem kadınlar hem de erkekler tarafından alınabildiğini belirterek, "2008 öncesi SSK​, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için herhangi bir cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır ve bu konuda yeni bir düzenleme yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

ŞARTLAR DETAYLANDIRILDI

SGK​'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dul maaşı alma şartları şu şekilde açıklandı:

-SSK kapsamında: Vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa,dul maaşı,kadın​ ya da erkek​ fark etmeksizin, evlenmemek şartıyla alınabilir. Çalışan veya emekli olunması dul maaşı almaya engel teşkil etmez.

-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında: Vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü bulunuyorsa, aynı şartlarla dul maaşı alınabilir.

"YENİ BİR DÜZENLEME YOK"

Açıklamada, 2008 öncesinden itibaren yürürlükte olan mevzuatta da dul maaşı için kadın-erkek ayrımı yapılmadığı ve bu konuda yeni bir değişikliğin söz konusu olmadığı vurgulandı. SGK, bu durumun hem çalışan hem de emekliler için geçerli olduğunu belirterek, kamuoyundaki yanlış algılara son vermeyi amaçladı.