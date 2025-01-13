SGK Torbası Meclis'te kabul edildi! İsa Karakaş tek tek yorumladı! Tüm emekli, çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor

13 Ocak 2025 12:19 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:10

SGK torba yasa ile yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi. Emeklilik şartları ve süreçleri ile çalışan ve işverenleri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler hayata geçti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, torba yasada yer alan engelli vergi indirimi ile emeklilik şartları, işveren primi düzenlemesi, Aile Hekimleri ile ilgili değişiklik, SGK ile bankaların sigorta ve finans şirketlerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının ortak veri paylaşımı, iş sağlığı iş güvenliği ile ilgili yeni düzenlemeler, yabancı öğrencilerin genel sağlık sigortasından yararlanması ile ilgili değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kasım ayında SGK​ torba kanunundan ayrıntılı bir şekilde bahseden SGK Başuzmanı İsa Karakaş​, Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla diğer kanunlarda değişiklik yapan torba kanun teklifi hakkında ayrıntıları aktardı. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan torba kanunu emekliliği nasıl etkileyecek? Çalışanlara, işverenlere hangi düzenlemeleri getirecek?

SGK TORBA YASA İLE YENİ DÜZENLEME

İsa Karakaş'ın açıklaması şöyle;

"Özellikle işverenleri ilgilendiren bir uygulama var çok önemli. Bütün işverenlerin faydalandığı 5 puanlık bir teşvik uygulaması vardı. Borcu olmayan, sahte sigortalı çalıştırmayan, kaçak sigortalı çalıştırmayan bütün işverenler 5 puan prim indiriminden faydalanıyor. Bu da çok muhteşem bir avantaj sağlıyordu.

İŞVEREN​ TEŞVİK PUANI 4'E DÜŞTÜ

Yeni düzenleme ile birlikte bu teşvik 5 puandan 4 puana düşürüldü geçtiğimiz aylarda. Sadece imalat sektöründe çalışan işverenler daha önceki uygulamada olduğu gibi 5 puan prim indiriminden yararlanmaya devam edecek.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK​ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Engellilerle ilgili çok önemli düzenlemeler var. Vergi indirimi ile emekli olabiliyorsan bir an önce emekli olun diye uyarılarım olmuştu. Çünkü artık vergi indirimi ile emeklilik bu torba yasayla birlikte tarihe karışmış oldu. Bundan sonra rapor almanın çok zor olduğunu daha önceden söyledim. Çünkü yıllarca bu tür işlemlerin nasıl yürüdüğünü yakından bilen biri olarak raporu olanın bir an önce emekli olmasını ifade ettim.

Peki bu durumdan daha önceden emekli olanlar etkilenecek mi?

Daha önceden emekli olanlar da özellikle eğer raporu sürekli nitelikte ise yani kontrol muayenesini gerektirmiyorsa bu kişilerin korkacağı bir sorun yok. Zira kazanılmış hak kapsamında olacak. Ancak süreli rapor varsa bir yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık... Elbette ki Sosyal Güvenlik Kurumu bunu kontrol muayenesine çağıracak. Kontrol muayenesinde en az gerekli olan yüzde 40 engel durumunun olup olmadığına bakacak. Eğer 40'ın altında ise bunu iptal etmesi de söz konusu olacak.

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Aile hekimleri ile ilgili bir düzenleme var. Aile Hekimliği kanununda değişiklikle yabancılara sunulan hizmetler sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur fitoterapi ile özel amaç raporlarından bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimi hizmetleri ücretsiz olacak. Yine aile hekim hizmetleri acil haller hariç haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekimlerinin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

SGK İLE ODALAR ARASINDA VERİ PAYLAŞIMI

Bir hüküm ise şu; SGK ile bankaların sigorta ve finans şirketlerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının, borsaların veya bunların teşkil ettiği birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıklarla veri paylaşımı olacak. Bu ne anlama geliyor?

Özellikle banka sandıkları, ticaret ve sanayi odası sandıkları hizmet birleştirmede ya da emeklilik maaşı bağlamada çok sorunlar

vardı. Artık SGK ile onlar arasında veri paylaşımı da olacağı için çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

YABANCI ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMASI

Diğer bir husus yabancı öğrencilerin genel sağlık sigortasından yararlanması ile ilgili yeni düzenlemeler var. Kolaylaştırmalar var.

Ziraat odalarının bildirim yükümlülükleri ile ilgili ve uygulanacak cezalarla ilgili düzenlemeler var. Yani SGK bildirme ile ilgili hususlardan

bahsediyoruz.

İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

İş sağlığı iş güvenliği ile ilgili yeni düzenlemeler var. Yeni bir kurum oluşturuluyor. 50'den az tehlikeli iş yerlerinde çalışanların bu yeni kurumdan faydalanması, aile hekimliği dışında rapor ve diğer hizmetlerini almasının kolaylaştırılması öngörülüyor.

Genel olarak getirilen düzenlemeler bunlardan ibaret. Başka hükümler de var. Çok sayıda hüküm var ama doğrudan doğruya çalışanları ve emeklileri ilgilendiren hükümlerden bahsettim."