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 | İrem Çınar

SGK uzmanı örneklerle açıkladı: Emeklilikte 1261 gün kuralına dikkat! Milyonlarca lira zarar edebilirsiniz

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, prim reformu ile birlikte emeklilik için gerekli gün sayısının 7200'e indirilmesine rağmen, maaşı etkileyen 1261 gün kuralının değişmediğine dikkat çekiyor. Bu kuralı göz ardı edenler, emekliliklerini erteleyerek ciddi maddi kayıplar yaşayabiliyor. Erdursun, başvuru tarihine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu kurala uymayanların milyonlarca lira zarar edebileceğini örneklerle açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 14:29

Esnafın emeklilik için gerekli gün sayısının SSK’lı çalışanlarla eşitlenerek 7200’e düşürülmesinin ardından, maaş hesaplamasında etkili olan 1261 gün kuralında da önemli bir değişiklik yaşandı. Artık aylıklar, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru hesaplanan 7 yıllık hizmet süresine göre belirleniyor. Bu değişiklik, sigortalıların son 7 yıl içindeki fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme gününe dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor.

SGK UZMANI 1261 GÜN KURALINA DİKKAT ÇEKTİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından emeklilikte 1261 gün kuralına dikkat edilmesi gerektiği konusunda örnekler verdi. Erdursun’un paylaştığı örneğe göre, 1978 doğumlu ve 01.03.1997 tarihinde SSK'lı işe başlayan bir erkek sigortalı, son 1261 günü SSK’dan doldurmuşsa ve toplamda 5825 prim günü varsa, yaş şartı olmaksızın SSK’dan emeklilik hakkını kazanabiliyor.

Ancak, sigortalının emeklilik hakkını kaybetmesi için sadece prim gün sayısının yetersiz olması değil, son 1261 gün kuralına dikkat edilmemesi de önemli bir faktör. Örneğin, 2006-2009 yılları arasında 960 gün Bağ-Kur ödemesi yapan, 2013 yılında tekrar vergi mükellefi olan bir sigortalı, 2021 yılı itibariyle Bağ-Kur’a prim ödememiş ve bu süre zarfındaki günleri silinmiş. Bu durumda, SSK’daki son 1261 günde 1369 gün Bağ-Kur ödemesi olduğu için, SSK'dan emeklilik hakkını kaybetmiş.

MİLYONLARCA LİRA KAYBEDEBİLİRSİNİZ

1261 gün kuralını göz ardı eden sigortalılar, emeklilik başvurularını doğru zamanda yapmadıkları takdirde büyük kayıplar yaşayabiliyor. Örneğin, bahsedilen sigortalı, 109 gün önce emeklilik başvurusu yapsaydı, şimdi SSK’dan emekli aylığı alıyor olacaktı. Ancak, kuralı bilmediği için SSK'dan emeklilik hakkını 3 ay 19 gün önce kaybetmiş oldu.

Bağ-Kur’dan emekli olmak için prim gün sayısını 9000 güne tamamlaması gereken bu kişi, 7 yıl 8 ay 23 gün daha Bağ-Kur primi ödeyecek ve 93 ay boyunca emekli maaşı alamayacak. Planlama yapmadığı ve 1261 gün kuralını bilmediği için, emeklilik tarihini doğru hesaplayamayan bu sigortalı, mevcut şartlarda en az 2 milyon 59 bin TL zarara uğrayacak. Ayrıca, Bağ-Kur primlerini ödemeye devam ederken, emekli maaşı alabilmek için de 3 yıl 6 ay daha çalışması gerekecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

1261 gün kuralı kimler için geçerli?
Bu süreçte hangi kurumda daha fazla prim ödenmişse (Son 3,5 yıl yani 1261 gün) emeklilik işlemleri o kurum üzerinden yapılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlarda ise son 7 yıl değil, çalışma hayatı boyunca hangi kurumda daha fazla prim ödenmişse, o kurumun şartları geçerli oluyor.
ETİKETLER
#sgk
#emekli maaşları
#bağkur
#en düşük emekli maaşı
#SGK Uzmanı
#emekli maaş
#Ekonomi
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