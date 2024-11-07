SGK uzmanından kritik uyarı! Emeklilik planı yapan SSK ve Bağ-Kur’lular için son günler

07 Kasım 2024 11:09 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:31

Emeklilik için prim günü eksik olan SSK ve Bağ-Kur’lulara SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan kritik uyarı geldi. Borçlanma yapmayı düşünenler için 31 Aralık’a kadar mevcut oranlarla işlem yapma fırsatı bulunuyor. 2025 yılında beklenen en az yüzde 25-30’luk asgari ücret artışıyla birlikte askerlik ve doğum gibi borçlanma kalemleri de bu artıştan etkilenecek ve daha yüksek maliyetle karşılaşılacak. Emeklilikte son 2520 gün kuralına dikkat çeken Erdursun, 'o hakkınız yanabilir' diyerek detayları yazdı.

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SGK prim gün sayısı eksik olanların emeklilik ve borçlanma süreçlerinde yeni bir dönem yaklaşıyor. Askerlik ve doğum gibi borçlanma yapılabilen süreler için ödenecek prim tutarları brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu tutar, asgari ücretin yaklaşık yüzde 32’si olarak belirlenirken, yurtdışı borçlanmalarında bu oran yüzde 45’e çıkıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE BORÇLANMALAR YÜKSELECEK

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin yüzde 25-30 civarında bir zam alması bekleniyor. Bu sebeple borçlanma başvurularını yeni yıldan önce tamamlayanlar, artan asgari ücretten etkilenmeden ödemelerini yapabilecekler. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki yazısında borçlanma düşünenleri yıl sonuna kadar işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı. Örneğin, yurtdışı borçlanmaları onaylandığında, 90 gün içinde ödenirse zamdan etkilenmeden ödeme yapılabiliyor. Diğer borçlanmalar içinse bu süre 30 gün.

EMEKLİLİKTE 1261 GÜN ŞARTI

1 Ekim 2008’den önce sigorta girişi olanlar için son 2520 gün kuralı geçerli. Bu kurala göre, emeklilik statüsü en çok hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) prim ödemesi yapıldığına göre belirleniyor. Örneğin, SSK’dan 5600 prim gün şartı ile emekli olabilecek bir kişinin son 2520 günü içinde 1261 günden fazla Bağ-Kur primi ödemesi durumunda SSK’dan emeklilik hakkı kaybolur ve Bağ-Kur şartları devreye girer. Bu durumda Bağ-Kur’dan emekli olabilmek için kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim günü tamamlanması gerekiyor.

YARGITAY’IN KARARI

Bu durumun mağduriyetlere yol açtığını belirten SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu nedenle dava açarak haklarını arayanların da olduğunu kaydetti. Yargıtay, 2021/5424 sayılı kararında, bir kişinin SSK’dan emeklilik şartlarını sağladığı durumda Bağ-Kur günlerinin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti. Bu durumda, sigortalı kişi istemediği sürece hizmetlerin birleştirilmesi zorunlu değil.