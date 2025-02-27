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 | Kübra Çelepi

SGK'dan 5 yıl erken emeklilik fırsatı! 'Genç yaşta ihtiyar oldum' diyenler dikkat

SGK, erken yaşlanan veya fizyolojik olarak yaşlılık belirtileri gösteren kişilere daha az primle ve daha erken emeklilik hakkı tanıyacak. Haber SGK Başuzmanı İsa Karakaş verdi. Az primle ve erken emeklilik imkanı sunan bu uygulama, SGK tarafından belirli şartları sağlayan kişilere verilecek. Bu uygulamadan yalnızca SSK’lılar değil, aynı zamanda Bağ-Kur’lu esnaf ve sanatkarlar ile memurlar da yararlanabilecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 10:00

SGK, erken yaşlananlara daha az primle ve daha erken yaşta emeklilik hakkı tanıyor. Fiziksel ve bilişsel yaşlanma belirtileri gösterenler başvuruda bulunabilir. Erken yaşlanma nedeniyle emekli olmak isteyen kişilerin SGK’ya başvurması gerekiyor. Eğer SGK tarafından “erken yaşlanma hali” tespit edilirse, kişi daha az prim günüyle ve daha erken yaşta emeklilik hakkı kazanacak.

SGK’DAN AZ PRİMLE VE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Konuyla ilgili İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Pek bilinmeyen bir emeklilik türünden bahsedeceğim. Eminim çoğunuz bunu daha önce duymamışsınızdır. Az primle ve erken emeklilik imkanı sunan bu uygulama, SGK tarafından belirli şartları sağlayan kişiler için sunuluyor. SGK, erken yaşlanan veya fizyolojik olarak yaşlılık belirtileri gösteren kişilere, daha az primle ve daha erken emeklilik hakkı tanıyor.

ERKEN YAŞLANMA NEDENİYLE EMEKLİ MAAŞI BAĞLANABİLİR

Günümüzün ekonomik şartları, iş stresi ve yoğun çalışma temposu birçok kişiyi erken yaşlandırabiliyor. Eğer SGK, erken yaşlandığınızı tespit ederse, daha az prim ödeyerek ve daha genç yaşta emekli olma şansı elde edebiliyorsunuz.

Özellikle emeklilikte kademe bekleyenler için bu önemli bir konu. Örneğin, geçmişte bir gün önce sigortalı olan kişiler 43 yaşında emekli olabilirken, bugün emeklilik yaşı kademeli olarak 60’a kadar çıkıyor.

Bir örnek vermek gerekirse, normal şartlarda 60 yaşında ve 7.000 prim günüyle emekli olması gereken bir kişi, eğer SGK tarafından erken yaşlanmış olarak değerlendirilirse, 7.000 gün yerine sadece 5.400 prim günü ile 5 yıl erken, yani 55 yaşında emekli olabiliyor.

YORGUN BEDENLERE MÜJDE

Bu uygulamadan yalnızca SSK’lılar değil, aynı zamanda Bağ-Kur’lu esnaf ve sanatkârlar ile memurlar da yararlanabiliyor. Özellikle 2008’de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu’ndan sonra memur olarak işe başlayanlar da bu haktan faydalanabiliyor.

SGK’YA BAŞVURAN 5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLACAK

Erken yaşlanma nedeniyle emekli olmak isteyen kişilerin SGK’ya başvurması gerekiyor. SGK, başvuruyu değerlendirmek için kişinin fiziksel ve bilişsel durumunu inceliyor.

Özellikle şu faktörler dikkate alınıyor:
•Dikkat, algı, bellek ve kavrama gibi bilişsel işlevlerin kaybı,
•Fiziksel yaşlanma belirtileri,
•Psikolojik yaşlanma durumu.

Eğer SGK tarafından erken yaşlanma hali tespit edilirse, kişi daha az prim günüyle ve daha erken yaşta emeklilik hakkı kazanıyor.

Sonuç olarak erken yaşlanma nedeniyle emeklilik, çalışma hayatı boyunca yoğun stres altında kalanlar için büyük bir fırsat. Eğer siz de bu kriterleri taşıdığınızı düşünüyorsanız, SGK’ya başvurarak emeklilik şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Daha az primle ve daha erken emekli olma şansını kaçırmamanızı tavsiye ederim."

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Sıkça Sorulan Sorular

2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı?
Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler
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