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 | İrem Çınar

SGK'dan büyük fırsat! 24 ildeki 100 taşınmazını satışa çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 24 ilde farklı özelliklere sahip 100 taşınmazı satışa çıkardı. Satış sürecine dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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SGK'dan büyük fırsat! 24 ildeki 100 taşınmazını satışa çıkardı
KAYNAK:
Irem Çinar
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 10:11

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan çeşitli taşınmazları açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, satış işlemleri 21-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek.

SGK TAŞINMAZLARINI SATIŞA ÇIKARIYOR

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında arsa, tarla, bina, büro, mesken ve işyerleri gibi farklı kategorilerde gayrimenkuller bulunuyor. Bu taşınmazların tahmini değerleri 31 bin 250 TL ile 20 milyon 500 bin TL arasında değişiyor.

Özellikle imar durumu açısından dikkat çeken taşınmazlar arasında Elazığ’ın Maden ilçesi Camikebir Mahallesi’nde yer alan "hastane ve bahçesi", Çorum’un Çepni Mahallesi’ndeki "çok katlı otopark ve tesisleri" ve Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’nde bulunan "belediye hizmet alanı" öne çıkıyor.

SGK’NIN SATIŞA ÇIKARDIĞI TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İLLER

Adana: 5
Aydın: 1
Balıkesir: 2
Bursa: 18
Çankırı: 2
Çorum: 2
Denizli: 3
Düzce: 2
Edirne: 3
Elazığ: 13
Hatay: 7
İstanbul: 2
İzmir: 2
Kayseri: 10
Konya: 11
Manisa: 1
Mersin: 2
Ordu: 3
Samsun: 1
Tekirdağ: 2
Uşak: 1
Yalova: 4
Zonguldak: 3

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