SGK'dan dul maaşı kararı! Artık erkekler de alabilecek

24 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:45

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yeni uygulamayla birlikte dul maaşı, artık sadece kadınlara değil, belirli koşulları sağlayan erkeklere de verilecek. Sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişim anlamına gelen bu adımın ayrıntıları dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplumsal eşitlik adına önemli bir düzenlemeye imza atarak, dul maaşı uygulamasını erkekleri de kapsayacak şekilde genişletti. Daha önce yalnızca kadınlara tanınan bu hak, artık eşini kaybeden ve gerekli koşulları sağlayan erkeklere de sunuluyor. Bu yenilik, ekonomik zorluk yaşayan erkekler​ için ciddi bir destek mekanizması olmayı hedefliyor.

DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Yeni düzenlemeyle dul maaşı alabilmek için, vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartı karşılayan herkes, yaş sınırlaması olmaksızın SGK’ya başvurabiliyor. Ancak bazı ek sosyal haklardan faydalanmak isteyenler için belirli yaş kriterleri aranabileceği belirtiliyor. Başvuru sürecinde, vefat eden eşin sigorta türü ve prim ödeme gün sayısı detaylı şekilde değerlendiriliyor.

DUL MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Dul maaşı, vefat eden eşin sigorta statüsü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve aldığı maaşa göre hesaplanıyor. Örneğin, eşinin maaşının %50’sini alan bir birey bu oranda gelir elde ediyor. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşına yapılan zam, dul ve yetim maaşlarına da yansıdı.

Belirlenen oranlara göre maaş tutarları şu şekilde:

%75 oranında dul maaşı alanlar için:

SSK/Bağ-Kur: 10.852 TL

Emekli Sandığı: 14.713 TL

%50 oranında dul maaşı alanlar için:

SSK/Bağ-Kur: 7.234 TL

Emekli Sandığı: 9.808 TL

%25 oranında yetim maaşı alanlar için:

SSK/Bağ-Kur: 3.617 TL

Emekli Sandığı: 4.904 TL

ERKEKLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

Yeni düzenlemeyle dul maaşı almak isteyen erkekler, gerekli belgelerle birlikte SGK​ müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Başvuruda, vefat eden eşin sigorta bilgileri ve prim ödeme geçmişi detaylı olarak inceleniyor.