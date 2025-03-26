Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

SGK'dan emekliye sıfır faizli konut kredisi müjdesi! Maaştan küçük taksitler halinde ödenecek

SGK'nın sıfır faizli konut kredisi uygulaması devam ediyor. 0 faizli konut kredisinin hangi emeklilere ne şartlarda verildiğini SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. SGK mevzuatına göre, sıfır faizli konut kredisi belirli gruplara sağlanıyor. Başvurular Ziraat ya da Halk Bankası'na yapılacak. İşte konut kredisinden faydalanabilecek kişiler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 14:47

SGK'nın sıfır faizli konut kredisi uzun zamandır devam eden bir uygulama. Bu krediden harp veya vazife malulleri, dul ve yetimleri, görev değiştirmek için çalışan kamu görevlileri ve 15 Temmuz gazileri gibi belirli gruplarda emekliler yararlanıyor. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

EMEKLİLERE 0 FAİZLİ KONUT KREDİSİ FIRSATI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Son dönemde birçok emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sıfır faizli konut kredisi verip vermediğini merak ediyor. Evet, SGK’nın sıfır faizli konut kredisi uygulaması bulunuyor. Ancak bu yeni bir uygulama değil, uzun süredir yürürlükte olan bir destek mekanizması. Günümüz ekonomik koşullarında ev sahibi olmak zorlaşırken, özellikle emekliler için faizsiz kredi büyük bir avantaj sunuyor.

KİMLER SGK SIFIR FAİZLİ KONUT KREDİSİNDEN FAYDALANABİLİR?

SGK mevzuatına göre, sıfır faizli konut kredisi belirli gruplara yönelik uygulanıyor. Bu krediden faydalanabilecek kişiler şunlardır:

  • Harp veya vazife malulleri
  • Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre maaş alanlar
  • Harp veya vazife malullerinin dul ve yetimleri
  • Görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri
  • 5510 sayılı kanun kapsamında çalışmaya başladıkları için aylıkları kesilen maluller
  • 684 sayılı KHK kapsamında 15 Temmuz gazileri

Bu kişiler dışında kalan emekliler, faizsiz konut kredisinden yararlanamaz.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU SÜRECİ

Faizsiz konut kredisinden faydalanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit:

  • Kişi yaşıyorsa, doğrudan SGK’ya başvurabilir.
  • Hak sahibi vefat etmişse, dul eşi başvuru yapabilir.
  • Dul eş hayatta değilse veya evlenmişse, yetim aylığı alan çocuklardan en az biri başvuruda bulunabilir.
  • Eğer çocuklar da yoksa, ölen kişinin anne ve babası başvuruda bulunabilir.

Başvuru yapmak isteyenler, Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mevduat faizleri uçtu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi 198 bin TL oldu: Merkez yeni hamle peşinde

HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ GEREKLİ Mİ?

Önceden hak sahipliği belgesi düzenlenirken, artık böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. SGK, hak sahipliği bilgilerini TOKİ ile paylaştığı için başvuran kişinin uygun olup olmadığı sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edilebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek karnesi! 2025'in ilk 3 ayı geride kaldı

KREDİ NASIL GERİ ÖDENİR?

Sıfır faizli konut kredisi kullanan kişiler için ödeme süreci oldukça avantajlı. Kredi geri ödemesi, SGK tarafından hak sahibinin maaşından küçük taksitler halinde kesilerek yapılıyor. Sıfır faizli konut kredisi yalnızca belirli şartları sağlayan hak sahipleri için geçerli. Diğer emekliler bu krediden faydalanamaz. Bu nedenle gereksiz umutlara kapılmadan, uygun olan kişilerin bu fırsatı değerlendirmesini tavsiye ederim."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye 5 bin TL ikramiye müjdesi! Hesaplara geçti: Kontrol edin
ETİKETLER
#sıfır otomobil
#Sıfır Konut
#Kredi Oranları
#Kredi Başvurusu
#Kredi Imkanı
#Esnaf Kredisi
#Yatırım Kredisi
#Ev Kredisi
#Kredi Sınırları
#Kredi Oranları
#Kredili İşlemler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.