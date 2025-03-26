SGK'dan emekliye sıfır faizli konut kredisi müjdesi! Maaştan küçük taksitler halinde ödenecek

SGK'nın sıfır faizli konut kredisi uygulaması devam ediyor. 0 faizli konut kredisinin hangi emeklilere ne şartlarda verildiğini SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. SGK mevzuatına göre, sıfır faizli konut kredisi belirli gruplara sağlanıyor. Başvurular Ziraat ya da Halk Bankası'na yapılacak. İşte konut kredisinden faydalanabilecek kişiler.

SGK'nın sıfır faizli konut kredisi uzun zamandır devam eden bir uygulama. Bu krediden harp veya vazife malulleri, dul ve yetimleri, görev değiştirmek için çalışan kamu görevlileri ve 15 Temmuz gazileri gibi belirli gruplarda emekliler yararlanıyor. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

EMEKLİLERE 0 FAİZLİ KONUT KREDİSİ FIRSATI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Son dönemde birçok emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sıfır faizli konut kredisi verip vermediğini merak ediyor. Evet, SGK’nın sıfır faizli konut kredisi uygulaması bulunuyor. Ancak bu yeni bir uygulama değil, uzun süredir yürürlükte olan bir destek mekanizması. Günümüz ekonomik koşullarında ev sahibi olmak zorlaşırken, özellikle emekliler için faizsiz kredi büyük bir avantaj sunuyor.

KİMLER SGK SIFIR FAİZLİ KONUT KREDİSİNDEN FAYDALANABİLİR?

SGK mevzuatına göre, sıfır faizli konut kredisi belirli gruplara yönelik uygulanıyor. Bu krediden faydalanabilecek kişiler şunlardır:

Harp veya vazife malulleri

Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre maaş alanlar

Harp veya vazife malullerinin dul ve yetimleri

Görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri

5510 sayılı kanun kapsamında çalışmaya başladıkları için aylıkları kesilen maluller

684 sayılı KHK kapsamında 15 Temmuz gazileri

Bu kişiler dışında kalan emekliler, faizsiz konut kredisinden yararlanamaz.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU SÜRECİ

Faizsiz konut kredisinden faydalanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit:

Kişi yaşıyorsa, doğrudan SGK’ya başvurabilir.

Hak sahibi vefat etmişse, dul eşi başvuru yapabilir.

Dul eş hayatta değilse veya evlenmişse, yetim aylığı alan çocuklardan en az biri başvuruda bulunabilir.

Eğer çocuklar da yoksa, ölen kişinin anne ve babası başvuruda bulunabilir.

Başvuru yapmak isteyenler, Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ GEREKLİ Mİ?

Önceden hak sahipliği belgesi düzenlenirken, artık böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. SGK, hak sahipliği bilgilerini TOKİ ile paylaştığı için başvuran kişinin uygun olup olmadığı sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edilebilir.

KREDİ NASIL GERİ ÖDENİR?

Sıfır faizli konut kredisi kullanan kişiler için ödeme süreci oldukça avantajlı. Kredi geri ödemesi, SGK tarafından hak sahibinin maaşından küçük taksitler halinde kesilerek yapılıyor. Sıfır faizli konut kredisi yalnızca belirli şartları sağlayan hak sahipleri için geçerli. Diğer emekliler bu krediden faydalanamaz. Bu nedenle gereksiz umutlara kapılmadan, uygun olan kişilerin bu fırsatı değerlendirmesini tavsiye ederim."