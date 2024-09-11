SGK'dan icra uyarısı geldi: Binlerce kişiye SMS gitti! Bu borcu ödemeyen yandı

11 Eylül 2024 16:25 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:27

SGK 2024 prim borcu olanları uyardı. Sosyal Güvenlik Kurumu cep telefonuna gönderdiği mesaj ile vatandaşları ikaz etti. GSS prim borcunu ödemeyen vatandaşlar hakkında icra işlemlerinin başlatılacağını bildirdi. Vatandaşlar ise mevcut borç durumunu sorgulamak için e-devlet sayfasını araştırıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların cep telefonuna önemli bir mesaj gönderdi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi talep eden SGK ödeme yapmayan vatandaşlar için icra işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

SGK'DAN MESAJ İLE KRİTİK BİR UYARI

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları olanlar için uyarı geldi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bir iş yerinde çalışmaları halinde veya isteğe bağlı olarak sigortalı statüsünde iken çeşitli nedenlerden dolayı bu kategorilerin dışında kalanlar için sağlık güvencesi oluşturulur.

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır ve bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU ÖDEMEK ZORUNLU MU?

Ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşları 1/1/2012 tarihinde zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Ve borcu ödemekle yükümlü sayılır.

GSS BORCU KİM ÖDER?

Resmi düzeyde bir kurumun çatısı altında çalışan kişilerin primleri işveren tarafından otomatik ödenir. Ancak resmi düzeyde çalışmıyor görünen vatandaşlar için GSS prim borcundan kendileri sorumludur.

SGK, bu borcu ödemeyen vatandaşlara ilişkin icra işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

Vatandaşların telefonlarına gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı;

“Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız.”

GSS PRİM BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Prim borcunu ödemek için e-Devlet platformuna giriş yapılır.

“Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” sayfası üzerinden ödeme işlemi yapılabilir.

GSS prim borcu ödemeleri, e-SGK üzerinden de gerçekleştirilebilir.

GSS PRİM BORCUNU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Çalışmayan kişiler kendi primlerini dışarıdan ödemek zorunda oldukları için her ay prim borcu çıkar.

Aylık olarak ödenmesi gereken bu primler ödenmediğinde GSS borcu doğar ve prime gecikme zammı uygulanır.

Çalışmayan kişilerin borç ile karşılaşmaması için gelir testi yapılabilir.