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 | Kübra Çelepi

SGK'dan maaş kesintisi, borç ve iptal: İsa Karakaş riskli emeklileri açıkladı! 20 yıl sonra bile geçerli olacak

SGK emekli denetimleri artıyor. Sahte sigorta, hileli emeklilik, naylon şirketler, sahte işyerleri ve usulsüz prim ödemeleri SGK müfettişleri tarafından incelenmeye devam ediyor. Emeklilik iptali, sigorta iptali, maaş kesintisi ve borçlanma riskiyle karşılaşabilirsiniz. SGK Başuzmanı İsa Karakaş emekliliği riske giren grupları tek tek açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 09:36

Emekliler için SGK çalışmalarını sürdürüyor. E-Devlet hizmet dökümünüzde “K, Ş, S” harfleri varsa dikkat. SGK sahte sigortalıları tespit etme konusunda hızlandı. Geriye dönük incelemeler hız kazandı. Ödenen emekli maaşlı faiziyle geri alınabilir, sağlık hizmetlerinden faydalananlar SGK’ya borçlanabilir.

TAM 95 BİN KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerini artırdı. Aslında SGK, uzun yıllardır sosyal güvenlik denetmenleri ve müfettişleri aracılığıyla sahte ve hileli işlemleri teftiş ediyordu. 2024 yılında medyaya yansıyan haberlerde, 95.000’den fazla kişinin sigortalılık ve emeklilik işlemlerinin iptal edildiği belirtildi. Ancak bu durum yeni bir gelişme değil; SGK, yıllardır on binlerce kişinin hileli çalışmalarını tespit edip iptal ediyor.

E-DEVLET’TE BU HARFLER VARSA DİKKAT

E-Devlet hizmet dökümünde “K, Ş, S” gibi harflerin bulunması, sigortalılığın risk altında olduğunu gösteriyor. Peki, bu süreç sona erer mi? Elbette ki bitmeyecek. Pek çok vatandaşımız haklı olarak, “SGK neden yıllar önce denetlemedi?” diye soruyor. Evet, bu çok doğru bir soru. Eğer en başından denetimler sıkı yapılsaydı, mağduriyetler bu kadar büyük olmazdı. Ancak unutulmamalıdır ki SGK’da toplam denetim elemanlarının sayısı 1000-1500 civarında ve bu kişiler yüzlerce farklı denetim işi yapıyor. 85 milyon nüfusa sahip bir ülkede tek tek tüm işlemleri denetlemek zaman alıyor.

NAYLON FİRMALARA SGK’DAN BÜYÜK İNCELEME

Önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda denetimler devam edecek. Eğer çalışmanız fiili ve gerçek değilse, hizmet akdine uygun şekilde çalışmıyorsanız ve kendinizi sigortalı göstermişseniz ya da bir başkası sizi sigortalı göstermişse risk altındasınız. E-Devlet hizmet dökümünde “K, Ş, S” harfleri bulunuyorsa, kaç yıl geçerse geçsin SGK denetim yaptığında hileli bir çalışma tespit ederse emekliliğiniz iptal edilecektir.

EMEKLİLİĞİNİZ RİSK ALTINDA OLABİLİR

Emeklilik iptal edildiğinde;
•SGK, ödediği maaşları faiziyle ve gecikme cezasıyla geri alır.
•Sahte sigorta primleri iade edilmez.
•Sahte sigortalılık nedeniyle sağlıktan faydalandıysanız, SGK sağlık masraflarını da sizden talep edebilir."

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Sıkça Sorulan Sorular

Naylon emeklilik nedir?
SGK, denetimlerinde özellikle "naylon şirketler" üzerinden yapılan prim ödemelerine odaklanıyor. Bu yöntemde, fiili bir çalışma olmadan, kişinin sadece emeklilik hakkı kazanabilmesi için sahte sigorta bildirimi yapılıyor

Sıkça Sorulan Sorular

Sahte SGK nasıl anlaşılır?
Sigortalının hizmet döküm cetvelinde; “Sahte İşyeri”, “Kontrollü İşyeri” ve “Şüpheli İşyeri”nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ve “S”, “K”, “Ş” harfleri ile gösterilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sahte emeklilikte zaman aşımı var mı?
Mahkeme tarafından yapılan bildirimle davalı yanında feri müdahil katılan olarak yer alır. Hizmet tespit davalarında 5 yıllık hak düşürücü süre vardır.
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