SGK'dan şaşırtan hamle: Çalışmadan emeklilik geliyor! İsa Karakaş çalışmadan emekli maaşı alma detayını açıkladı

Türkiye'de yeni düzenlemeyle 18 yaşını dolduran kişiler çalışmadan prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ayrıca, kişinin herhangi bir zorunlu SGK sigortası olmaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan bireyler, kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Devlet üzerinden 4B İsteğe Bağlı Sigorta seçeneği işaretlenerek sigorta kaydı oluşturulabiliyor. Kişi, kendi belirlediği prim miktarına göre ödeme yaparak sigortalı olabiliyor. İşte çalışmadan SGK emeklilik ve sağlıktan faydalanma hakkı detayları.

ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMA HAKKI

Çalışmadan emekli olmak için yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye’de ikamet etmek yeterli. Ayrıca, kişinin herhangi bir zorunlu SGK sigortası olmaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan bireyler, kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Üstelik, sadece bir aylık prim ödeyenler bile kendileri, eşleri ve çocukları için tüm sağlık yardımlarından faydalanabiliyor. Çalışmayan kişiler bu sayede hem sosyal güvenceye kavuşuyor hem de emeklilik hakkı elde edebiliyor.

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İlk kez sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden 4B İsteğe Bağlı Sigorta seçeneği işaretlenerek sigorta kaydı oluşturulabiliyor. Kişi, kendi belirlediği prim miktarına göre ödeme yaparak sigortalı olabiliyor.

Bu sistemde prim ödeyenler, ödedikleri tutara göre emekli maaşı alacak. Günlük ve aylık prim tutarları şu şekilde:

• En düşük prim ödeme: Günlük 277 TL, aylık 8.321 TL.

• En yüksek prim ödeme: Günlük 2.080 TL, aylık 62.413 TL.

25 YIL BOYUNCA ÖDEME YAPARAK EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu primleri ödeyenlerin 25 yıl boyunca ödeme yaparak emekliliğe hak kazanacağını ifade etti. Çalışmadan emeklilik hayali kuranlar düzenlemeden memnun. Ancak yıllarca çalışarak emekli olanlar, bu sistemin adil olmadığını düşünüyor. Çalışmadan emekliliğin adil olup olmadığı konusunda tartışmalar sürerken, sistemin nasıl uygulanacağı da merak konusu.