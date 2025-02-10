Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
11:10
Donald Trump ekibini yem olarak mı kullandı? Suikast korkusuyla gelen aldatmaca uçak oyunu
Tarih
11:09
Sokağa bir anda fırladı, motosiklet böyle çarptı
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

SGK'dan şaşırtan hamle: Çalışmadan emeklilik geliyor! İsa Karakaş çalışmadan emekli maaşı alma detayını açıkladı

Sosyal güvenlik sistemimizde çalışmadan da emekli olmak mümkün. Günümüzde gençlerin birçoğu ne okuyor ne de çalışıyor. Türkiye’de toplam 4 milyon genç, hiçbir şey yapmadan evde oturuyor. Ancak çalışmadan da emekli olmanın bir yolu var. Devlet destekli yeni düzenlemeyle 18 yaşını dolduran bireyler, çalışmadan yalnızca prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu sistemde en düşük prim ödeme 8.321 TL, en düşük emekli maaşı ise 14.469 TL.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SGK'dan şaşırtan hamle: Çalışmadan emeklilik geliyor! İsa Karakaş çalışmadan emekli maaşı alma detayını açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 11:12

Türkiye'de yeni düzenlemeyle 18 yaşını dolduran kişiler çalışmadan prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ayrıca, kişinin herhangi bir zorunlu SGK sigortası olmaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan bireyler, kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Devlet üzerinden 4B İsteğe Bağlı Sigorta seçeneği işaretlenerek sigorta kaydı oluşturulabiliyor. Kişi, kendi belirlediği prim miktarına göre ödeme yaparak sigortalı olabiliyor. İşte çalışmadan SGK emeklilik ve sağlıktan faydalanma hakkı detayları.

ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMA HAKKI

Çalışmadan emekli olmak için yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye’de ikamet etmek yeterli. Ayrıca, kişinin herhangi bir zorunlu SGK sigortası olmaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan bireyler, kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Üstelik, sadece bir aylık prim ödeyenler bile kendileri, eşleri ve çocukları için tüm sağlık yardımlarından faydalanabiliyor. Çalışmayan kişiler bu sayede hem sosyal güvenceye kavuşuyor hem de emeklilik hakkı elde edebiliyor.

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İlk kez sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden 4B İsteğe Bağlı Sigorta seçeneği işaretlenerek sigorta kaydı oluşturulabiliyor. Kişi, kendi belirlediği prim miktarına göre ödeme yaparak sigortalı olabiliyor.

Bu sistemde prim ödeyenler, ödedikleri tutara göre emekli maaşı alacak. Günlük ve aylık prim tutarları şu şekilde:
   •    En düşük prim ödeme: Günlük 277 TL, aylık 8.321 TL.
   •    En yüksek prim ödeme: Günlük 2.080 TL, aylık 62.413 TL.

25 YIL BOYUNCA ÖDEME YAPARAK EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu primleri ödeyenlerin 25 yıl boyunca ödeme yaparak emekliliğe hak kazanacağını ifade etti.  Çalışmadan emeklilik hayali kuranlar düzenlemeden memnun. Ancak yıllarca çalışarak emekli olanlar, bu sistemin adil olmadığını düşünüyor. Çalışmadan emekliliğin adil olup olmadığı konusunda tartışmalar sürerken, sistemin nasıl uygulanacağı da merak konusu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye promosyon yağmuru! Bankalar keseyi açtı: 27 bin TL'ye ulaştı
İconİLİŞKİLİ HABER
Donald Trump ekibini yem olarak mı kullandı? Suikast korkusuyla gelen aldatmaca uçak oyunu
Donald Trump ekibini yem olarak mı kullandı? Suikast korkusuyla gelen aldatmaca uçak oyunu
Sokağa bir anda fırladı, motosiklet böyle çarptı
Sokağa bir anda fırladı, motosiklet böyle çarptı
Sanayi üretiminde çifte rekor: Son 21 ayın zirvesine çıktı! TÜİK'ten ekonomiye güçlü mesaj
Sanayi üretiminde çifte rekor: Son 21 ayın zirvesine çıktı! TÜİK'ten ekonomiye güçlü mesaj
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu: Çok sayıda ülkeye tsunami uyarısı!
Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu: Çok sayıda ülkeye tsunami uyarısı!
2
Rus üsleri Suriye’de kalacak mı? Yeni Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’dan dikkat çeken açıklama!
Rus üsleri Suriye’de kalacak mı? Yeni Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’dan dikkat çeken açıklama!
3
Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi
Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi
4
Altın fiyatları yükseldi, ülke kırmızı alarm verdi! Japonya’nın başı kaçakçılıkla dertte
Altın fiyatları yükseldi, ülke kırmızı alarm verdi! Japonya’nın başı kaçakçılıkla dertte
5
Samanların arasından çıktı: Torbadaki 4 zehirli yılan sayısı bir anda 102'ye yükseldi
Samanların arasından çıktı: Torbadaki 4 zehirli yılan sayısı bir anda 102'ye yükseldi
Haber
10 Şubat 2025
Donald Trump ekibini yem olarak mı kullandı? Suikast korkusuyla gelen aldatmaca uçak oyunu
Haber
10 Şubat 2025
Sokağa bir anda fırladı, motosiklet böyle çarptı
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih11:10
Donald Trump ekibini yem olarak mı kullandı? Suikast korkusuyla gelen aldatmaca uçak oyunu
Tarih11:09
Sokağa bir anda fırladı, motosiklet böyle çarptı
Tarih11:09
Sanayi üretiminde çifte rekor: Son 21 ayın zirvesine çıktı! TÜİK'ten ekonomiye güçlü mesaj
Tarih11:05
Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu
Tarih10:59
Van Gölü için kritik uyarı! Sıcaklık düşmedi: Nefes alamayacak
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.