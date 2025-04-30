SGK'dan satılık ikinci el uçak! 150 milyon TL'ye yeniden satışa çıkarıldı

İflas eden Onur Air’e ait Airbus 321-231 tipi uçak, borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeniden satışa çıkarıldı. 150 milyon TL fiyat biçilen uçak için son fiyat teklifi 10 Haziran'da verilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu, iflas eden havayolu şirketi Onur Air’in borçlarına karşılık haczedilen Airbus 321-231 model uçağını satışa çıkardı. Uçağa 150 milyon TL fiyat biçilirken 10 Haziran’a kadar teklif toplanmaya devam edilecek. Bu sürenin ardından ise pazarlık usulüyle satış görüşmeleri gerçekleştirilecek

10 HAZİRAN'A KADAR TEKLİF TOPLANACAK

İlk olarak Eylül 2022’de satış ilanı verilen uçak için o dönem 80 milyon TL (o günkü kurla 4,3 milyon dolar) değer biçilmişti. Nefes'te yer alan habere göre en son 10 Aralık 2024’te ilana çıkılan ve 6 ay süreyle teklif toplanacağı ilan edilen uçak için muhammen bedel olarak 150 milyon TL+KDV belirlendi. Buna göre, 150 milyon TL teklif gelmesi halinde KDV, 30 milyon TL tutuyor.

UÇAKTA KOROZYON VE PARÇA EKSİĞİ VAR

SGK’nın internet sitesindeki bilgilere göre, uçak uzun süre yerde beklediği için gövde üzerinde boya hasarları ve korozyon mevcut. İlan bilgilerine göre uçağın motorları, motorlarla birlikte ana komponentler olarak birçok eksiği var.