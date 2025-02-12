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 | İrem Çınar

SGK'dan yeni düzenleme! Maaşları artık kesilmeyecek: Ödemeler 1 Şubat itibarıyla başlayacak

Emekli Sandığı’na bağlı memur çocukları için yetim aylığında önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de 25 yaşına kadar bu haktan yararlanabilecek. Aylığın yeniden bağlanması için SGK’ya başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular kabul edildikten sonra ödemeler, 1 Şubat 2025 itibarıyla başlayacak.

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SGK'dan yeni düzenleme! Maaşları artık kesilmeyecek: Ödemeler 1 Şubat itibarıyla başlayacak
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 10:57

Sosyal Güvenlik Sistemi’nde yapılan son düzenlemeler, yetim aylığı alan öğrenciler için önemli değişiklikler getirdi. Artık ikinci lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında yetim aylığının kesilmesi uygulamasına son verildi. Ayrıca, askeri okul öğrencileri arasındaki farklı uygulamalar giderilerek belirli statülerdeki öğrencilerin yetim aylığı alabilmesi sağlandı.

KİMLER YETİM AYLIĞI ALABİLİR?

Habertürk’te yer alan habere göre, Mevcut yasal düzenlemeye göre, SSK (4/a), BAĞ-KUR (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) kapsamında sigortalı olan ve vefat eden kişilerin çocukları belirli yaş sınırlarına kadar yetim aylığından faydalanabiliyor. Buna göre:

- 18 yaşını doldurmayan çocuklar,
- Lise veya dengi öğrenim görenler için 20 yaşına kadar,
- Yükseköğrenim görenler için ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alma hakkı bulunuyor.

Özellikle 4/a ve 4/b kapsamında çalışanların çocuklarına, eğitim düzeyi fark etmeksizin lisans, yüksek lisans ve doktora süresince yetim aylığı bağlanırken, 4/c kapsamındaki bazı memurların çocukları için bu durum farklılık gösteriyordu.

15 EKİM 2008 AYRIMI KALDIRILDI

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi memurların çocukları için yetim aylığı sadece ilk lisans ve ilk yüksek lisans eğitimi ile sınırlıydı. İkinci lisans veya yüksek lisans yapan ya da doktora eğitimine devam eden öğrencilerin aylıkları kesiliyordu. Ancak 15 Ocak 2025’te yürürlüğe giren 7538 Sayılı Kanun ile bu eşitsizlik ortadan kaldırıldı. Böylece artık 5434’e tabi memurların çocukları da 25 yaşını dolduruncaya kadar eğitimlerine bakılmaksızın yetim aylığı alabilecek.

ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE EŞİTSİZLİK GİDERİLDİ

Daha önce anne veya babası 4/a, 4/b veya 15 Ekim 2008 sonrası 4/c kapsamında çalışanların çocukları askeri okullarda öğrenim gördükleri sürece yetim aylığı alabiliyordu. Ancak 5434’e tabi memurların çocukları sadece harp okulu ve polis akademisinde eğitim görmeleri halinde bu haktan yararlanabiliyordu. Yeni düzenleme ile astsubay meslek yüksekokulları, temel askerlik eğitimi, polis meslek eğitim merkezleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi gibi kurumlardaki öğrenciler için de yetim aylığı alma hakkı tanındı.

ÖĞRENCİLİĞİ DEVAM EDENLERE YENİDEN AYLIK BAĞLANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı genelgeye göre, eğitimleri sebebiyle aylıkları kesilmiş öğrenciler, öğrenimlerine devam ediyorlarsa SGK’ya başvurarak yeniden yetim aylığı bağlanmasını talep edebilirler. Başvuru tarihi gecikmeli olsa bile yeni aylıklar 1 Şubat 2025 itibarıyla ödenmeye başlanacak. Ancak, geçmiş döneme ait ödeme yapılmayacak.

Örneğin, daha önce yetim aylığı almakta olan ve lisansüstü eğitimini tamamladığı için aylığı kesilen bir öğrenci, eğer 2024 yılında doktora eğitimine başladıysa ve 2025 yılı içerisinde SGK’ya başvurursa, kendisine 1 Şubat 2025’ten itibaren yeniden yetim aylığı bağlanacak. Ancak 25 yaşını doldurduğunda bu ödeme sona erecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kimler yetim aylığı alabilir?
Mevcut yasal düzenlemeye göre, SSK (4/a), BAĞ-KUR (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) kapsamında sigortalı olan ve vefat eden kişilerin çocukları belirli yaş sınırlarına kadar yetim aylığından faydalanabiliyor. Buna göre: - 18 yaşını doldurmayan çocuklar, - Lise veya dengi öğrenim görenler için 20 yaşına kadar, - Yükseköğrenim görenler için ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alma hakkı bulunuyor.
ETİKETLER
#emekli sandığı
#emekli maaş
#Ekonomi
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