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 | İrem Çınar

SGK'ya başvuran o paraları geri alabilecek! Sınırı aşan ödemelere iade fırsatı: İşte şartlar...

Doktor, avukat, mühendis, mimar gibi mesleklerde aynı anda birden fazla işverene bağlı olarak çalışan kişiler, SGK'ya fazla prim ödemişse bu fazla ödemeleri geri alabiliyor. Brüt asgari ücretin 7,5 katına kadar olan ödeme aralığında, 195.041 TL'yi aşan ödemelerde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak fazla ödenen primleri iade almanız mümkün.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 10:36

Çalışanların maaşlarından kesilen SGK primleri, bazı durumlarda fazla kesilebiliyor. Özellikle birden fazla işverene bağlı çalışanlar, belirlenen kazanç sınırlarını aşmaları durumunda fazla prim ödemek zorunda kalabiliyorlar. Ancak bu fazladan kesilen primlerin geri alınması için çalışanların, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurması gerektiğini unutmamalıdır.

SGK PRİM TAVANI NEDİR?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 2025 yılı itibarıyla, emekli aylığı hesaplamalarında dikkate alınan prime esas kazanç alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Alt sınır 26.005,50 TL, üst sınır ise 195.041,25 TL olarak belirlenmiştir. Eğer bir çalışan tek işverenden bu üst sınırı aşan maaş alıyorsa, fazladan prim kesilmez. Ancak birden fazla işverene bağlı çalışan birinin toplam kazancı bu sınırı aşarsa, fazla ödenen primler iade edilebilir.

KİMLER BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞABİLİYOR?

Bazı meslek gruplarında çalışanlar, birden fazla işverene bağlı olarak hizmet verebilmektedir. Mühendisler, avukatlar, doktorlar, mimarlar, mali müşavirler ve danışmanlar gibi profesyoneller, aynı anda birden fazla şirket için çalışabiliyorlar.

SGK'YA BAŞVURU ŞART

SGK, fazladan kesilen primleri kendiliğinden iade etmez. İade talebinde bulunabilmek için çalışanın yazılı başvurusu gerekmektedir. Bu başvurular, çalışanın bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne yapılabilir. SGK, tavanı aşan kazançlardan alınan fazla primleri faizsiz olarak geri öder. Başvuru dilekçesi verildiği tarihten sonraki ay içinde iade işlemi yapılır.

Başvurunun zamanında yapılması, alınacak paranın değer kaybetmemesi açısından önemlidir. Örneğin, Ocak ayı primleri Şubat ayında SGK’ya yatırılır, Mart ayında talepte bulunan çalışan Nisan ayında fazla ödenen primi geri alır. Eğer her ay birden fazla işverene bağlı çalışma devam ediyorsa, her ay için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır.

EMEKLİLİK SONRASI PRİM İADESİ

Emekli olduktan sonra da birden fazla işverene bağlı çalışanlar, toplam kazançları tavanı aşarsa, fazla ödenen primi geri alabilirler. Ancak, emekli işçiler için kesilen sosyal güvenlik destek priminde işçi payı yalnızca yüzde 7,5 olduğu için, yalnızca bu oran kadar prim iade edilir. Emekli çalışanlar için de başvurular aynı şekilde yapılmalıdır.

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Sıkça Sorulan Sorular

SGK primim fazla olursa ne olur?
Birden çok işyerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalıların SGK'ya fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları bulunmaktadır. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını geri iade edecektir. Tavanı aşan kısmın tamamının sigortalı hissesi çalışana ödenebilmektedir.
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