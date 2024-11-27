SGK'ya prim borcu olan belediyeler için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Kasım 2024 12:41 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:59

Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunan belediyeler için yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Belediyeler ve iştiraklerinin borçlarına karşılık merkezi idareden aldıkları ödenekler, artık kesilecek. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı​ Kararı ile, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bu kurumlara bağlı tüzel kişiliklerin borçlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenleme, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden yapılacak kesintilere dair esasları kapsıyor.

SGK​'YA EN FAZLA BORCU OLAN BELEDİYELER

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en büyük prim borcu olan belediye, 9,6 milyar lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi olmuştu. Belediyelerin SGK'ya toplam prim borcu ise 150 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7’si ise CHP’li belediyelere ait. En yüksek prim borcu olan ilk beş belediye sırasıyla İzmir, Ankara​ (8,4 milyar lira), İstanbul (5,9 milyar lira), Adana (4,2 milyar lira) ve Şişli (2,5 milyar lira) olarak sıralanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki şirketinin borçlarını 36 ay taksitlendirmek için başvuruda bulunmuştu.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, borçların artışına ilişkin tartışmaları sonlandırdı. Kararname ile yapılan değişiklikle, büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile tüzel kişilikleri de kapsayan bir düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, borçlara karşılık yapılan kesintilere dair esaslarda önemli değişiklikler getirdi. Bu düzenleme, 5779 sayılı Kanun'un 7. maddesi gereği uygulamaya alındı.