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Shell, ünlü markanın yüzde 100 hissesini satın aldı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
18 Haziran 2024 15:49 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:48
Shell, ünlü markanın yüzde 100 hissesini satın aldı

Shell dev satın almayı resmen açıkladı. Shell Singapurlu Pavilion Energy'yi bünyesine katacak. Alım sürecinin 2025 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyor. Satın alma işleminin Shell’in LNG’deki lider pozisyonunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Shell LNG şirketi Pavilion Energy'yi satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Shell, uluslararası LNG ticaret şirketi Pavilion Energy'nin yüzde 100 hissesini aldı.

Küresel çapta yıllık 6.5 milyon tonluk ticaret yapan  Singapur merkezli Temasek'ten LNG ticaret şirketi Pavilion Energy, anlaşmanın imzalanmasının ardından Shell’e ait olacak. 

Shell, ünlü markanın yüzde 100 hissesini satın aldı - 1. Resim

SHELL PAVİLİON ENERGY'Yİ SATIN ALIYOR

Enerji devi Shell'den dev hamle geldi.

Singapur merkezli uluslararası yatırım şirketi Temasek'in sahip olduğu Pavilion Energy artık Shell bünyesinde olacak.

Shell açıklamasına göre, Pavilion Energy yılda 6,5 milyon ton LNG ticareti yapıyor.

Bu satın alma ile Shell’in Entegre Gaz iş hacmini 2022 yılına kıyasla yüzde 15-25 büyüme hedefine ulaşmasında etkili olacak.

Satın alma işleminin Shell’in LNG’deki lider pozisyonunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Shell'in Temasek ile Paviliyon Energy'yi satın almak üzere vardığı anlaşmanın 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Shell, ünlü markanın yüzde 100 hissesini satın aldı - 2. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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