İkinci el araç alacaklar elinizi çabuk tutun! Galericiler tarih verdi: Fiyatlar yüzde 15 artacak

18 Haziran 2024 15:31 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:33

Ekonomik sıkıntılar ve fahiş fiyatlar ikinci el araç piyasasını vurdu. Önceki bayramların aksine araç piyasasında büyük durağanlık yaşanırken uzmanlardan araba almayı düşünenlere kritik uyarılar geldi.

7 Temmuz'da devreye girecek Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi düzenlemesini hatırlatan galericiler, araç almanın tam zamanı olduğunu belirtip fiyatların yüzde 15 artacağını belirtti.

"YAPRAK KIMILDAMIYOR"

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. İkinci el araç piyasasında ciddi bir durağanlığın olduğunu söyleyen Yurtlu, “Araç piyasasında şuanda 'yaprak kımıldamıyor' dediğimiz yerdeyiz. Piyasada ciddi bir durağanlık var. Bunun birçok nedeni var. En büyük nedeni yapılan spekülasyonlar ve alım gücünün zayıflaması. Geçen ay biraz kımıldama vardı ama tekrardan yavaşladı. Normal şartlarda bayramda çok ciddi hareketlilik olması lazım ama tam tersine ciddi bir durağanlık görüyoruz” şeklinde konuştu.

"ARABA ALMANIN TAM ZAMANI"

Yıl sonuna kadar bu durağanlığın devam edeceğini kaydeden Yurtlu şöyle devam etti:

"Bunu zaten ön görüyorduk. Beklediğimiz bir sonuçta ve bunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar da yaşayacağız. Geçen sene yapılan çok obez büyümeler oldu. Geçen sene yaşadığımız fiyatlarda artışların revize edilmesi gerekiyordu. Piyasada birçok etken var. Araç almak için önümüzdeki zamanın doğru zaman olduğunu düşünüyoruz.

7 TEMMUZ UYARISI: FİYATLAR YÜZDE 15 ARTACAK

Çünkü Çin araçlarında da ciddi düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeler ile maliyetler yüzde 40 artacak. Bununla beraber ikinci elde de yüzde 10-15 arasında artış yaşanacak."