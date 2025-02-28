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 | Kübra Çelepi

Sıcak gelişme! Bağ-Kur prim eşitlemesi bekleyenlere müjde: İsa Karakaş haberi verdi

Meclis'e Bağ-Kur prim eşitlemesiyle ilgili bir kanun teklifi verildi. Teklifte, esnafın 9000 gün prim ödemesinin finansal durumunu olumsuz etkilediği ve prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi gerektiği vurgulandı. Bağ-Kur ihya mağdurları ve tescil mağdurları için de düzenleme bekleniyor. Haberi Ankara'dan SGK Başuzmanı İsa Karakaş aktardı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 15:46

Esnafa erken emeklilikte son dakika haberi geldi. Meclis’e Bağ-Kur prim eşitlemesiyle ilgili bir kanun teklifi verildi. Teklifte esnafın 9000 gün prim ödemesi yerine 7200 gün şartı aranması talep ediliyor. Milyonların beklediği gelişme hakkında son durumu SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR MU?

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Özellikle Bağ-Kur prim eşitlemesini bekleyen esnaf, sanatkar ve diğer Bağ-Kurlu kardeşlerimiz büyük bir serzeniş içinde. Sürekli olarak, “Hocam, bu Bağ-Kur 7200 günü yalan mı oldu, hayal mi oldu? Bununla ilgili hiçbir gelişme yok mu? Ankara’dasınız, takip ediyorsunuz, lütfen bir haber verin!” diye soran birçok Bağ-Kurlu kardeşimiz var.

BAĞKUR 7200 DÜZENLEMESİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Bugün, sıcak gelişme olarak Meclis’e Bağ-Kur prim eşitlemesiyle ilgili bir kanun teklifi verildi. Bildiğiniz gibi 6 Mayıs 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız, “1 milyon küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz” diye bir vaat vermişti. Peki, bu vaat yerine getirilecek mi? Kesinlikle yerine getirilecek. Bu konuda herhangi bir şüphem ve tereddüdüm yok. Ancak en önemli soru şu: Ne zaman?

BORÇ YAPILANDIRMA VE İHYA DÜZENLEMESİ İÇİN KRİTİK TARİH

Şu an Meclis’e verilen yeni kanun teklifi muhalefet partileri tarafından sunuldu. Teklifte, “Bağ-Kurluların 9000 gün prim gününe ulaşması esnaf ve sanatkârlar için büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verilmiş. Özetle, esnafın 9000 gün prim ödemesinin işletmelerin finansal durumunu olumsuz etkilediği, bu nedenle prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Muhalefetin verdiği bu kanun teklifinin Meclis sürecinde nasıl ilerleyeceğini takip edeceğiz. Umarız hükümet de esnaf ve sanatkârlarımızın bu konudaki haklı taleplerini dikkate alır ve bu düzenlemeyi bir an önce hayata geçirir.

BAĞKUR BORCU OLANLAR DİKKAT

Bağ-Kur ihya mağdurları, Bağ-Kur tescil mağdurları ve borcu olanlar, maalesef emekli olamıyor. EYT çıktı ama Bağ-Kur borcu olduğu için birçok esnaf emekli olamıyor. Şu an ekonomik koşullar da göz önüne alındığında, esnafın bu yüksek faiz oranlarıyla borçlarını ödemesi oldukça zor.

Bu nedenle yeni bir borç yapılandırma yasası bekleniyor. Vergi borçları, SGK borçları, kredi borçları ve diğer borçlara yönelik geniş kapsamlı bir yapılandırma yasası çıkarılmalı. SGK ve Maliye’nin uyguladığı yüksek gecikme zamları ve faizlerin ödenmesi mümkün değil. Mevcut ekonomik durgunluk da göz önüne alındığında, bu yıl içinde bir yapılandırma düzenlemesi çıkması zorunlu görünüyor.

ESNAF PRİM GÜN SAYISININ DÜŞMESİNİ BEKLİYOR

Kanun teklifi Meclis’te görüşülmeye başlandığında sizleri ilk elden bilgilendireceğim. Eğer bu borç yapılandırma kanunu içinde ihya düzenlemesi yer alırsa, ihya borçları da yapılandırılabilir. Ancak bu teklif içinde ihya ile ilgili bir düzenleme yer almazsa, ihya için ayrıca bir kanun çıkmayacaktır.

Bağ-Kur tescil mağdurları da haklı bir beklenti içinde. Çünkü Bağ-Kur’un mantığı gereği, bir kişi vergi mükellefi olup ticari faaliyete başladığında otomatik olarak Bağ-Kurlu sayılması gerekiyor. Ancak geçmiş yıllarda tescil yapılmadığı için birçok kişi mağdur oldu.

Şu an Ankara’da Bağ-Kur tescil mağdurlarına yönelik bir düzenleme var mı? Ne yazık ki yok.

Peki, bu mağduriyetin giderilmesi için ne yapılması gerekiyor? Daha önce de söylediğim gibi esnaf odalarının bu konuya sahip çıkması gerekiyor. Türkiye genelindeki tüm esnaf odaları ve Esnaf Sanatkârlar Odası başkanları bu konunun üzerine düşmelidir. Ancak şu an bu konuda aktif bir çalışma var mı? Maalesef yok.

Ankara’daki gelişmeler şu an için bunlarla sınırlı. Bağ-Kurluların 7200 gün prim eşitlemesiyle ilgili verilen kanun teklifinin nasıl ilerleyeceğini takip edeceğiz."

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Sıkça Sorulan Sorular

Bağ-Kur 7200 kimleri kapsıyor son dakika?
Prim gün sayısının Bağ-Kur'lularda 7.200 güne indirilmesi beklenen düzenlemede 8 Eylül 1999 tarihi ve bundan önce önce işe başlayan kişiler yer almaktadır. Yani sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan erkek çalışanlar emekli olabilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bağ-Kur 7200 yaş şartı var mı?
Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

7200 hangi esnafı kapsıyor?
Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak
ETİKETLER
#bağkur
#Ekonomi
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