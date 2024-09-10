Sıfır araç fiyatları zamlandı! İkinci el araç piyasası hareketlendi

10 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:34

Yılın son çeyreğine girerken uzun zamandır durgun seyreden ikinci el araba piyasasında hareketlilik başladı. Araç piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte, döviz artışından kaynaklı yapılan zamlar da liste fiyatlarını yukarı çıkardı. İkinci el araba piyasası ve sıfır km araçların satışı noktasında yaşanan gelişmeleri tgrthaber.com'a değerlendiren Türkiye Gazetesi Yazarı Ali Çelik; Otomobil firmalarının elindeki mevcut stokların tükenmiş olduğunu belirterek, gümrükten çekilen araçların da mevcut döviz kurundan dolayı zamlı bir şekilde vitrine çıktığını ifade etti. İşte araba piyasasında yaşanan gelişmeler hakkında yaptığımız röportajın detayları...

Sıfır ve ikinci el araçlar için tarih verildi: Fiyatlar birden yükselecek! Uygun araba almak için son fırsat

Sıfır ve ikinci el araçlar için tarih verildi: Fiyatlar birden yükselecek! Uygun araba almak için son fırsat

Türkiye'de uzun süredir yaşanan şişirilmiş fiyatlı araç piyasası, hükümetin atmış olduğu adımlardan sonra normal fiyatlarına döndü. Araba almak isteyen vatandaşlar ellerindeki mevcut parayla ikinci el araba almak yerine sıfır km araçlara yönelince, galericiler araba satma noktasında oldukça sıkıntılı bir süreç geçirdiler. Şu an geldiğimiz noktada ise, araba piyasasında bir hareketlilik söz konusu. Özellikle yılın son çeyreğine girerken ikinci el araba piyasasında alış ve satış işlemleri artmış durumda.

Bunun yanı sıra sıfır km araç satışı yapan bayiler, mevcut araç stoklarını tükettiği için, gümrüklerden araba çekiyorlar. Gümrüklerden vitrine gelen araçlar da artan döviz kurundan dolayı, zamlı bir şekilde satılıyor.

Araba piyasasında yaşanan bu dalgalanmaları ve hareketliliği tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e değerlendiren Türkiye Gazetesi Yazarı Ali Çelik; Ekonomiye bağlı olarak şartlar değişkenlik gösterse de, yılın son çeyreğinde ikinci el araba piyasası hareketli geçecek diyerek şöyle devam etti:

"İKİNCİ EL ARABA PİYASASI HAREKETLENECEK"

Aslında bakarsanız bu ikinci el pazarında yıllardır oturmuş bir dinamik. Okulların açılması, tatil döneminin bitişi ve büyük şehirlere dönüş, konut sektöründe olduğu gibi otomotivde de özellikle ikinci elde bir hareketlilik getiriyor.

Ekonomiye bağlı olarak şartlar değişkenlik gösterse de genelde yılın son çeyreği ikinci elin hareketlendiği bir dönem diyebiliriz.

"YENİ ARAÇ ALACAKLAR İÇİN GSR UYUMU ÇOK DA ÖNEMLİ DEĞİL"

31 Ağustos 2024 tarihinden itibaren GSR 2 regülasyonuna göre onay almayan araçların tescil edilmesine izin verilmeyecek. Yani satışını yapacağınız GSR uyumlu olmayan bir aracınız varsa bu tarihe kadar tescil edilmemişse tescil işlemlerini yaptırmanız mümkün olmayacak. Bu durum 0 km araç satışı yapan yetkili bayileri ilgilendiren bir konu. Vatandaşın elinde GSR 2 regülasyonuna takılan 0 km araç olması söz konusu değil.

Ayrıca piyasada yanlış bilinen bir konuya da bu noktada açıklık getirmek gerekiyor şöyle ki; GSR II regülasyonuna uygun araçlarla, bu sistem dışında kalan araçların kullanıcı açısından hissedilir ciddi bir farkı yok. Bu yasal bir alt yapı zorunluluğu. Yani yeni araç almayı düşünenler için özellikle GSR II’ye uygun mu, değil mi diye seçici davranmalarını gerektirecek bir durum yok ortada.

"STOKLAR TÜKENDİ GÜMRÜKTEN ARAÇLAR ÇEKİLİYOR"

Ağustos ayı itibariyle birçok markada mevcut stoklar zaten tükenmiş durumda. Gümrükten yeni çekilen araçlar da mevcut döviz kurundan dolayı ne yazık ki zamlı olarak vitrine çıkıyor.

0km’de GSR II uyumluluğu nedeniyle indirimli araç artık bulmak zor. Birçok bayi de ellerindeki araçları plakalandırılmış vaziyette. Plakalı 0km şeklinde satışa sunuyorlar ve bu sayede GSR II mevzuatından bir şekilde kurtulmuş oluyorlar.

"SIFIR KM ARAÇLAR DÖVİZLE BİRLİKTE ZAMLANACAK"

Stoklarda bulunan araçlar 3 ila 6 ay önceki döviz kurlarıyla maliyetlenmiş araçlar. Ağustos ayında gelen rekor satışlarla biraz önce belirttiğimiz gibi birçok markada stoklar tükenmiş durumda. Gümrükten yeni çekilen araçlar mevcut kurdan girişi yapıldığı için fiyatlarda yüzde 5 ila 7 arasında yükseliş söz konusu.

Bu yerli üretilen araçlar için de geçerli. Yurt dışından gelen tüm parçaların maliyetleri döviz bazlı yükseldiği için maliyet planlaması değişiyor ve bu durum eylül fiyat listelerine yansımaya başlamış durumda.