Sıfır Atık ile enerjide yeni dönem: Stratejik iş birliği protokolü imzalandı

Sıfır Atık Vakfı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında, sıfır atık bilinci kapsamında, enerji ve tabii kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, atık oluşumunun önlenmesi, kaynak verimliliğinin artırılması, döngüsel ekonomi yaklaşımının ve sektörde döngüsel sistemlerin yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla bir İş Birliği Protokolü imzalandı.

İmza törenine Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar katıldı.

Söz konusu protokol, Türkiye’nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunarken sıfır atık hareketinin temellerinin daha da sağlamlaştırılmasına öncülük edecek.