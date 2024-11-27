Sıfır faizli kredi kampanyalarında üst limit yükseldi! Bankalardan anında nakit çözümü için yeni dönem

27 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:14

Sıfır faizli kredi kampanyalarında üst limit yükseldi. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjde bankalardan geldi. İşte faizsiz kredi 55 bin liraya dayandı. İşte 0 faizli kredi ve nakit avans veren bankalar.

Başlangıçta kısa vadeli ve 10 bin lira limitle sunulan faizsiz kredi kredi seçenekleri, yüksek taleple birlikte 50 binden yukarı çekildi. Bankaların sıfır faizli kredi uygulamaları genişledi. Son aylarda söz konusu uygulamaya yönelik artan talepler bankaları harekete geçirdi.

SIFIR FAİZLİ KREDİLERDE ÜST LİMİT ARTTI

Sıfır faizli kredi kampanyalarında üst limit 55 bin liraya kadar yükseldi.

İlk olarak 10 bin lira limitle sunulan faizsiz kredi seçenekleri, yüksek taleple birlikte 55 bin liraya kadar yükselirken vade seçeneği 6 aya kadar mevcut.

KREDİ PİYASASI KIZIŞTI

Altı aya kadar vade ve 50 bin TL'ye kadar kredi imkanlarıyla bazı bankalar, sıfır faizli ihtiyaç kredileriyle ön plana çıkıyor. Son olarak bankalar, faizsiz kredi için tavan tutarı olarak 55 bin TL belirledi.

Kampanyalar, 2024 yılı Kasım ayında çeşitli bankalar tarafından sunulacak.

Bankalarda sıfır faizli kredi uygulamalarının detayları şöyle;

DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

Denizbank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit kredi ve 6 aya kadar vadeli %0 faizli 10.000 TL kredi imkanı tanıyor.

ENPARA FAİZSİZ KREDİ

Yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli %0 faizli 10.000 TL kredi imkanı sunuyor.

ALBARAKA TÜRK FAİZSİZ KREDİ

Yeni müşterilere, 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman sunuluyor.

ON DİJİTAL BANKACILIK FAİZSİZ KREDİ

ON Dijital Bankacılık, yeni müşterilerine 15.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

ING BANK FAİZSİZ KREDİ

ING Bank, yeni ING’lilere özel olarak 6 ay vadeli ve 15.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca, Turuncu Ekstra programına katılan ve belirli puanları toplayan müşterilere, 5.000 TL'ye kadar olan kredilerde nakit iade ile faizsiz kredi imkânı veriliyor.

QNB FINANSBANK FAİZSİZ KREDİ

QNB Finansbank, yeni müşterilerine 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans imkânı sunuyor.

TEB BANKASI FAİZSİZ KREDİ

TEB Bankası, 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı tanıyor.

GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

Garanti BBVA, 1-30 Kasım tarihleri arasında yeni müşterilere 6 ay vadeli 20.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

İş Bankası yüzde 0 faizle 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans ve 30 bin TL'ye kadar ek hesap fırsatıyla toplamda 55 bin TL'ye varan faizsiz finansman imkanı sunuyor.

Vade: 1-3 ay

Tutar: 55 bin TL

AKBANK FAİZSİZ KREDİ

Akbank, 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.