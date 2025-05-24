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 | Murat Makas

Sıfır otomobilde Opel Frontera rüzgarı! Nakit indirimi ve yüzde 0 faizli kredi sunuyor

Dünyaca ünlü marka Opel'in Türkiye pazarındaki B-SUV modeli Frontera Hybrid serisinde detaylar belli oldu. Opel Türkiye yeni çıkardığı Frontera Hybrid modelinde hem nakit indirimi hem de 12 vadeli kredi imkanı sunuyor. İşte ayrıntılar...

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Sıfır otomobilde Opel Frontera rüzgarı! Nakit indirimi ve yüzde 0 faizli kredi sunuyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 12:12

Türkiye otomobil pazarında dev markalar sıfır otomobil alacaklara çeşitli kampanyalar sunuyor. Alman markası Opel, B-SUV modeli Frontera Hybrid serisinde elektrikli ve hibrit versiyonlarında müşterilerine avantajlı kredi ve nakit indirim olanağı sunuyor.

Sıfır otomobilde Opel Frontera rüzgarı! Nakit indirimi ve yüzde 0 faizli kredi sunuyor

NAKİT İNDİRİMİ VE KREDİ İMKANI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel Frontera Hybrid modelinde 300 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 50 bin lira nakit indirim yapılacak.

OPEL YENİ FRONTERA'NIN ELEKTRİKLİ MODELİNDE KAMPANYA

Emisyonsuz ulaşımı tercih eden müşteriler için 83 kilovat, 113 beygir güç ve 44 kilovat/saat kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi veya 50 bin lira nakit indirim olanakları sağlanıyor.

Sıfır otomobilde Opel Frontera rüzgarı! Nakit indirimi ve yüzde 0 faizli kredi sunuyor


Opel, müşterilerine bugün ve yarın geçerli tüm Opel bayilerinde Frontera'ya özel test sürüş günlerinde yeni SUV modelini deneyimleme imkanı tanıyor.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Yeni Opel Frontera, Türkiye'de 1 milyon 345 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli ve verimli 48 Volt hibrit güç seçenekleri ile sunulan yeni Frontera, yeni "Şimşek" logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla öne çıkıyor.

Sıfır otomobilde Opel Frontera rüzgarı! Nakit indirimi ve yüzde 0 faizli kredi sunuyor

Ergonomik ön koltukları, standart olarak sunulan 10 inç multimedya ve 10 inç sürücü bilgi ekranı ve akıllı saklama alanı çözümleri ile ferah bir iç mekana sahip olan yeni model, pek çok pratik çözümü de beraberinde getiriyor. Model, 1600 litreye varan bagaj hacmiyle kalabalık aileler de dahil olmak üzere geniş kullanım alanı arayanların ihtiyaçlarını karşılıyor. 48 Volt hibrit güç-aktarma sistemine sahip yeni Frontera Hybrid, Edition ve GS donanımlı versiyonlarıyla, yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik ise GS donanımlı versiyonuyla kullanıcılara verimli ve sürdürülebilir bir sürüş deneyimi sunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Opel motorunu kim üretiyor?
Opel, General Motors bünyesinde yer alan bir Alman otomobil üreticisidir. Opel modelleri, çoğunlukla General Motors tarafından üretilen motorlarla donatılmıştır.
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#Otomobil
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