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 | Ömer Faruk Dogan

TOGG'un Dijital Premium Paket üyeliği çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Togg T10X kullanıcılarına özel sunduğu Dijital Premium Paket ile araç deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Yapay zeka destekli dijital asistan, kesintisiz internet bağlantısı, dijital anahtar paylaşımı ve Statü Mili kazanma gibi ayrıcalıklar kullanıcılara sunuluyor. Dijital Premium Paket nedir? Dijital Premium Paket özellikleri neler?

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TOGG'un Dijital Premium Paket üyeliği çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 17:09

Togg, dijitalleşme yolculuğunu bir adım ileriye taşıyarak T10X sahiplerine özel "Dijital Premium Paket" hizmetini devreye aldı. Yeni abonelik sistemiyle birlikte elektrikli otomobil kullanıcıları, araçlarında hücresel bağlantı ve yapay zeka desteği gibi özelliklere erişebilecek. İşte Togg Dijital Premium Paket özellikleri ve fiyatı...

TOGG DİJİTAL PREMİUM PAKET NE İŞE YARIYOR?

Togg'un X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Dijital Premium Paket hizmetini satın alan T10X kullanıcıları, araçlarında daha fazla özelliğe sahip olacak. Bunlardan bahsetmek gerekirse;

  • Yapay zeka destekli dijital asistan: Seyahat önerileri, yemek tarifleri, çocuğunuz için eğlenceli hikayeler ve daha fazlası. Yapay zeka destekli Dijital Asistan ile günlük hayatınızı kolaylaştırın, eğlenceli bir yolculuk deneyimi yaşayın.
  • Her zaman bağlantılı yolculuk deneyimi: Kesintisiz hücresel bağlantı ile T10X'inizle gittiğiniz her yerde çevrim içi olun. Tru.Store uygulamalarıyla dünya elinizin altında olsun.
  • Dijital anahtar paylaşımı: Akıllı Cihazım üzerinden Dijital Anahtar Paylaşımı özelliğini aktive ederek yakınlarınızla T10X'inizi güvenle paylaşın.
  • Statü Mili kazanma ayrıcalığı: T10X'inizle yaptığınız yolculuklar ile Miles&Smiles'tan Statü Mili ve Mil kazanmaya devam edebilirsiniz.

https://x.com/ToggTrumore/status/1925869146958406002

DİJİTAL PREMİUM PAKET FİYATI NE KADAR?

Donanım Haber'in aktardığına göre, Trumore uygulaması üzerinden satın alınabilen Dijital Premium Paket üyelik ücreti 6 ay için 1.079,94 TL olarak belirlendi.

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Sıkça Sorulan Sorular

TOGG T10F ne zaman satışa çıkacak?
TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde satışa sunulması planlanıyor. Kesin tarih ve ön sipariş detayları markanın resmi kanalları üzerinden duyurulacak.
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#Otomobil
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